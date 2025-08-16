ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¡¡²¤½£ºÄ¤Î¾å¾º¤ËÏ¢¤ì¹â¡á£Î£ÙºÄ·ô³µ¶·
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:31¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:31¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.753¡Ê+0.020¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.318¡Ê+0.033¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.918¡Ê+0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.384¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍø²ó¤ê¤¬£±£´Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¤¿²¤½£ºÄ¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤âÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä¶Ä¹´üºÄÀèÊª¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¼è°ú¤Ë¤è¤ëÂç¸ýÇä¤ê¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£··î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÇÁ°·î£¶·îÊ¬¤Î¾åÊý½¤Àµ¤âÍø²ó¤ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£µ£·¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£µ¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.753¡Ê+0.020¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.318¡Ê+0.033¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.918¡Ê+0.046¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡¡¡2.384¡Ê-0.012¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¡£¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍø²ó¤ê¤¬£±£´Ç¯¤Ö¤ê¹â¿å½à¤Ë¾å¾º¤·¤¿²¤½£ºÄ¤ËÏ¢Æ°¤·¡¢ÊÆ¹ñºÄ¤âÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ä¶Ä¹´üºÄÀèÊª¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¼è°ú¤Ë¤è¤ëÂç¸ýÇä¤ê¤¬´óÍ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤Î£··î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÇÁ°·î£¶·îÊ¬¤Î¾åÊý½¤Àµ¤âÍø²ó¤ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
¡¡£²－£±£°Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê³Êº¹¤Ï¡Ü£µ£·¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡§¡Ü£µ£µ¡Ë¤Ë³ÈÂç¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ