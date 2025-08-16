2025-26¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤¬³«Ëë!! ¥ß¥¹Íí¤ß¤Îº£µ¨Âè1¹æ¤ËGK°ìÈ¯Âà¾ì¤ÈÇÈÍð¤ÎËë³«¤±
[8.15 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè1Àá ¥¸¥í¡¼¥Ê 1-3 ¥é¡¼¥¸¥ç]
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï15Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢³«ËëÀï¤Ç¤Ï¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¥¸¥í¡¼¥Ê¤ò3-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å7»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î³«ËëÀï¤ÏÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾18Ê¬¡¢¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÎCB¥À¥Ó¥É¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬Áê¼ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òGK¥Ñ¥¦¥í¡¦¥¬¥Ã¥µ¥Ë¡¼¥¬¤¬¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¡£FW¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹¤Ë½¦¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬º£µ¨¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè1¹æ¡£Áê¼ê¤Î¥ß¥¹Íí¤ß¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆR¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã(¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à)¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥é¡¼¥¸¥ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹¤¬Á°Àþ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢DF¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥ì¥¤¥Á¡¼¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Þ¤Ç¿¯Æþ¡£ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀMF¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¸¥í¡¼¥Ê¤ÏÁ°È¾43Ê¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥ß¥¹¤¬Ï¢º¿¤¹¤ë¡£DF¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ö¥ê¥ó¥È¤¬ÌµÍý¤ÊÂÎÀª¤ÇGK¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢¥¬¥Ã¥µ¥Ë¡¼¥¬¤¬¤³¤ì¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤â¥¥Ã¥¯¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£¹²¤Æ¤ÆA¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢PK¤ò¸¥¾å¤·¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÈ¯Âà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥í¡¼¥Ê¤Ï¤³¤³¤ÇFW¥Ü¥ä¥ó¡¦¥ß¥ª¥Õ¥¹¥¤ò²¼¤²¡¢ºòµ¨¥é¡¦¥ê¡¼¥¬2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿20ºÐ¤ÎGK¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥é¥Õ¡¦¥¯¥é¥Ô¥Õ¥Ä¥©¥Õ¤òÅêÆþ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°È¾45Ê¬¡¢¥é¡¼¥¸¥ç¤Ï¤³¤ÎPK¤òMF¥¤¥·¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢3-0¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥í¡¼¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾³«»Ï»þ¤ËFW¥ä¥»¥ë¡¦¥¢¥¹¥×¥ê¡¼¥¸¥ã¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFW¥Ý¥ë¥È¥¥¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±12Ê¬¡¢Á°È¾¤«¤é¸É·³Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿FW¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥Ä¥£¥Ï¥ó¥³¥Õ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éMF¥Û¥¨¥ë¡¦¥í¥«¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤«¤é¥í¡¼¥ó²ÃÆþ¤ÎDF¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥¹¡¢A¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥í¡¼¥ó²ÃÆþ¤ÎMF¥È¥Þ¡¦¥ë¥Þ¥ë¤òÅêÆþ¤·¡¢¿·ÀïÎÏ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¹¶Àª¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢1-3¤ÇÇË¤ì¤¿¡£ºòµ¨8°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¡¼¥¸¥ç¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¤ÇòÀ±È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
