◇セ・リーグ 巨人6―5阪神（2025年8月15日 東京D）

巨人は15日、首位阪神を相手に6―5で逆転勝利を飾った。4点を追う6回、代打・坂本勇人内野手（36）が1点差に迫る3号3ラン。8回無死一塁では左前打で好機を広げて勝ち越し劇に導いた。坂本の代打弾は16年9月8日の阪神戦で藤川球児（現阪神監督）から打って以来9年ぶり2本目。16日は6月に89歳で死去した長嶋茂雄さんの追悼試合。背番号3のユニホームを着て挑む特別な一戦へ弾みをつけた。

抑えられない感情が爆発した。0―4と劣勢の6回2死一、三塁、代打・坂本の一振りが空気を変えた。フルカウントから伊藤将のカットボールを強振し左翼席中段へ。打った瞬間に「よっしゃ」と吠え、バットを放り投げた。沈んでいた東京ドームの4万2000人を一瞬で沸かせ、逆転劇の号砲を鳴らした。

「同じチームでできて良かったなと話した。ああいうキャラクターで僕も大好きですし、そういう選手がやめるのは寂しいですけど、本当にお疲れさまでしたという気持ちです」

引退を決めた可愛い後輩へ、惜別の一発だった。21年8月から23年までチームメートだった1学年下の中日・中田がこの日、今季限りでの引退を発表。13、17年のWBCと15年のプレミア12では侍ジャパンとして共に日の丸も背負った。中田も巨人を退団する際には「はたから見ていたスーパースターで、同じユニホームを着てやるというのは想像していなかったのでうれしかった」と坂本への思いを語っていた。

共にプロ野球の一時代を築いてきた後輩のため、胸を熱くして打席に立った6回。多くの期待を背負って振り抜いた放物線は、16年9月8日の阪神戦（甲子園）で放って以来9年ぶり2度目の代打での一発。打ったのはこの日、三塁ベンチから指揮を執っていた藤川監督からだった。

7回には代打・中山が同点2ランし、球団では29年ぶりの1試合代打の2本塁打。8回は再び坂本が無死一塁から左前打して広がった好機で、キャベッジが決勝の中犠飛を放って逆転に成功した。

16日は長嶋茂雄さんの追悼試合。勝利に導く2安打で坂本は通算2445安打とし、長嶋さんの通算2471安打にあと26本とした。かつて長嶋さんから「お前はいつまでもジャイアンツのリーダーでいなきゃいけない」と巨人を託されていた坂本が、全員が背番号3を背負って戦う特別な一戦へ最高の逆転勝利に導いた。

首位阪神とはまだ11ゲーム差。それでも坂本は「勝つしかないと思うんで。選手もそういう気持ちでやってると思うので一戦、一戦、頑張るだけです」と燃える闘志を隠さなかった。（村井 樹）