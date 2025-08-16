DeNA¡¦»³ËÜ¡¡1¹æ¥½¥í¤Ê¤Éº£µ¨½é4°ÂÂÇ¤Ç3ÂÇÅÀ¡Ö¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA4¡½3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡DeNA¤Î»³ËÜ¤¬·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤àº£µ¨½é4°ÂÂÇ¤Ç3ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï1¡½2¤Î5²ó¤Ëº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ëº£µ¨1¹æ¥½¥í¡£ºòÇ¯8·î23Æü°ÊÍèÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ë¡Ö¶½Ê³¤·¤¿¡£Æþ¤ë¤«¤É¤¦¤«µ§¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¡Ö¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥Ý¡¼¥º¡×¤ò·è¤á¤¿¤¬¡Ö¤ä¤êÊý¤òËº¤ì¤ë¤°¤é¤¤µ×¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡3¡½3¤Î±äÄ¹10²ó1»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï±¦±Û¤¨¤Î·è¾¡ÆóÎÝÂÇ¡£¡Ö¡Ê4°ÂÂÇ¤Ï¡Ë¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¡Ä¡£¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£