¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡²÷²»¤â¾¡Íø¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð´î¤Ù¤Ê¤¤¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï´¶¾ð¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ÎÄÌÏ©¤Ç¤ÏÃ¸¡¹¤È¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¼·²ó¤À¤Ã¤¿¡££±»àÆóÎÝ¤«¤éÀÐÀî¤Î¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤¬±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¥¿¥¤¤Î£´ËÜÌÜ¤Î»°ÎÝÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤¹¤È¡¢ÎÏ¶¯¤¯¼ê¤ò¤¿¤¿¤¤¤¿¡£¡Ö³°Ìî¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ï£¹Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë°ÊÍè¡¢£´»î¹ç¤Ö¤ê¡££±£´Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢£²£µºÐ¤Ç¤Î½é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤è¤ê¤â¥Á¡¼¥à¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤À¤±¤À¡£