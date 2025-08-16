ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·ª»³CBO¡¡°úÂàÉ½ÌÀ¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Ë¡È°¦¤¢¤ë¶ì¸À¡É¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¡þÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂàÉ½ÌÀ
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î·ª»³±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´ÆÆÄ»þÂå¤Î12Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿21Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤Ç»ØÆ³¡£ÃæÅÄ¤ò4ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤·12¡¢16Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡ÖÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢¤¿¤À²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¾Ê¬¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÀÕÇ¤¡¢È¾Ê¬¤ÏÃæÅÄæÆ¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È²¸»Õ¤é¤·¤¯¸·¤·¤¤¤Þ¤Þ¡£
¡¡¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃæÅÄæÆ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È°¦¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£