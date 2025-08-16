前半のクライマックスとして、盛りだくさんの情報が公開された『放送局占拠』第5話（日本テレビ系）。

武蔵裕子（比嘉愛未）の弟であり、武蔵三郎（櫻井翔）に憧れてBCCTへと異動した伊吹裕志（加藤清史郎）が、武装集団「妖」のリーダー・般若であったこと、妖のメンバー・化け猫が、2024年10月クールで放送された『潜入兄妹』にも登場した高津美波（入山杏奈）であることが明かされた。

特に言及したいのは、リアルタイムサスペンスという『占拠』シリーズの特徴を逆手に取った時間軸のミスリードだ。2024年に放送された『新空港占拠』では、武装集団「獣」と警視庁BCCTとの攻防と、裕子が武装集団「ケダモノ」の大河（ジェシー）に脅されてともに行動する様子が交互に描かれ、途中で話が合流するという展開があった。同じ時間に別の場所で起きていることを交互に描くことは、『占拠』シリーズでは当たり前のことだという思い込みが視聴者にもあっただろう。

3作続いているからこそできる時間軸を使ったミスリードは、特に第1話で慎重に描写されている。都知事選の討論会を前に、テレビ日本での警備についていたBCCTのメンバーたち。伊吹は駐車場の警備をしていたところ、武装集団に遭遇し、トラックで拉致されてしまう。拉致されるところを伊吹以外の人間が目撃したという展開はないが、伊吹が戸惑いながら武装集団に話しかけ、眠らされるという描写がある。もはや視聴者を騙すための会話といえる。

そして、一瞬防犯カメラを通してトラックで運ばれる伊吹が映るカットもある。武装集団に眠らされて拉致されたと、警察側に思い込ませるための行動だと示すカットとも捉えられるだろう。その後、般若は楽屋での打ち合わせに登場。同じ頃、伊吹のGPSがテレビ局を離れていく描写があることで、伊吹は拉致されたのだと思い込まされる。そして、伊吹の行く末が分からなくなり、和泉（ソニン）の「拉致された」というセリフの後に、伊吹が青鬼（菊池風磨）に捕らえられている場面に転換。「拉致された」というセリフの直後にその人物が捕らえられているシーンがあれば、同じ時間軸で拉致された先での状況が描かれていると認識するのが自然だろう。

『占拠』シリーズはリアルタイムサスペンスであるという思い込み、巧みなシーンやセリフの繋ぎによって生み出された時間軸のトリックなのだ。脚本上では、時間軸が同じであると思い込ませる調整がされている一方で、時間軸のズレに気付くヒントは小道具などで散りばめられている。青鬼と伊吹のパートを目を凝らして見直してみると時間軸がズレている証拠を見つけられるかもしれない。

また、第5話では放送前から期待されていた同じ世界線とされる『潜入兄妹』のキャラクターの登場もあった。化け猫であることが明かされた高津は、『潜入兄妹』では詐欺チームのハコ長。ギャンブル依存症によりオンラインカジノにのめり込んで借金をし、詐欺に手を染めた人物だ。『放送局占拠』第5話の内容を踏まえると、連続のぞき魔事件の犯人に仕立てられた父・国光の自殺がショックだった可能性が大きいだろう。

青鬼に伊吹が拉致されたのも、高津が1年の刑期を終えて出所したのも、放送局占拠事件の3カ月前となる4月のこと。『潜入兄妹』では、幻獣幹部の逮捕に協力するなど、改心したように見えたが、青鬼に焚き付けられて再び犯罪に手を染めてしまったのだろうか。渡良瀬兄妹のように、弟・波留斗（柏木悠）とともに父の敵を打ちたいという行動が裏目に出た結果なのかもしれない。高津の登場は嬉しいサプライズではあるものの、渡良瀬兄妹と同じ父親の敵討ちをしているのに、世間的に見る正義側にはなれないことに一抹の切なさを覚えてしまう。

思えば、『占拠』シリーズで武装集団として活動する人物たちは、誰しも大切な人の敵を討ちたいという思いに突き動かされて、占拠という犯罪に手を染めている。そして、武蔵にとっての因縁の敵である青鬼がいる限り、この連鎖は止まらないのだろう。『占拠』シリーズは、王道エンタメでありながら、理不尽に大切な人を奪われた者たちの叫びを克明に描き出す作品なのかもしれない。

（文＝古澤椋子）