¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢ºå¿À¤¬ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤À¡£¸Þ²ó¤Þ¤Ç²÷¾¡¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÑÅê¤¬¤Ï¤Þ¤é¤º¡Ä¡£Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡£µ¡Ý£³¤Î¼·²ó¡¢£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ØÁ÷¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬¸í»»¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤«ÂÇÀþ¤ÎÊÂ¤Ó¤ò¸«¤Æ¡×¤ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¡£ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤Ë¡È±¦»¦¤·¡É¤òÂ÷¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¡¦¹ÃÈå¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤Ë±¦ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Îµ¯ÍÑ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿·Á¤À¡£¡Ö»Íµå¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡©¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Å¸³«Åª¤Ë¤Ï¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤â»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ¡Ý£µ¤ÎÈ¬²ó¤ÏÅòÀõ¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÀª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ï¢ÂÇ¤«¤é£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ËÃæµ¾Èô¤ò¸¥¾å¡£¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨£´ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï³èÈ¯¤À¡£»Í²ó¤ËÂç»³¤Î£²¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¡¢¶áËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ÀèÈ¯¡¦»³ºê¤ò£Ë£Ï¡££±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¼·²ó¤Ï¿¹²¼¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ºå¿À¤é¤·¤¤¹¶·â¤òÅ¸³«¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï£²£¶¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡¢£²°Ì¡¦µð¿Í¤È¤Ï£±£±¥²¡¼¥àº¹¤¢¤ë¡£Ç¼ÆÀ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁö¤ê¤¤ë¡£