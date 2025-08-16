¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÍü¡¡ÃæÅÄ¤Ø¡ÈÀËÊÌ¡ÉÇòÀ±¡Ö»î¹çÃæ¤â¤¤¤Ä¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡½1¹Åç¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¡Ë
¡¡¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡ÈÀËÊÌ¡É¤ÎÇòÀ±¤À¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦¹âÍü¤¬6²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç¡¢3¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë2¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤ËÌ£Êý¤Î¼ººö¤«¤é¾·¤¤¤¿Ìµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò1¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¡ÖºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡ÖÉÝ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤±¤ÉÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀ¨¤¯¼ä¤·¤¤¡×¡£Åö»þ¤ÏÃæÅÄ¤¬Ç¯´Ö¤Ç³èÌö¤·¤¿Æ±Î½¤ò¸Ä¿ÍÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÃæÅÄ¾Þ¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¹âÍü¤Ï¿·¿Í²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿16Ç¯¤Ë¼õ¾Þ¡£¥°¥Ã¥Á¤Î¹âµé¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹çÃæ¤â¤¤¤Ä¤â¡Ê°ìÎÝ¤«¤é¡ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¼õ¤±¤¿²¸¤ò·ë²Ì¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë