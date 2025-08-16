µð¿Í¡¦ºäËÜ¡¡Î®¤ìÊÑ¤¨¤¿£±£¶Ç¯µå»ù·â¤Á°ÊÍè¤ÎÂåÂÇÃÆ¡¡¾¡Éé¼ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÃæÅÄæÆ¤ËÀËÊÌ¤Î°ìÈ¯¡Ö¥¹¥´¤¯¤¤¤¤ËÜÎÝÂÇ¤Ë¡×
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÎôÀª¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ò¤È¿¶¤ê¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡££´ÅÀ¤òÄÉ¤¦Ï»²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éºå¿ÀÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾¤ÎÆâ³Ñ¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò°ìÁ®¡Ê¤¤¤Ã¤»¤ó¡Ë¡£ÂÇµå¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¡ÊÎ®¤ì¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡ÊÁ÷¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¾¡Éé¼ê¤¬¥Ï¥Þ¤ê¡¢ºäËÜ¤¬£²£°£±£¶Ç¯£¹·î£¸Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤ÇÆ£Àîµå»ù¤«¤éÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè¤ÎÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤«¤é£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦¼·²ó¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬±¦Íã¤Ø¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¡£Â³¤¯È¬²ó¤ÏÌµ»à°ìÎÝ¤«¤éºäËÜ¤¬º¸Á°ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÃæµ¾Èô¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤äÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¡£ÌÁÍ§¤Ø¤ÎÀËÊÌ¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Ã¤¿¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¹¥´¤¯¤¤¤¤ËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈºäËÜ¡£¡Ö¤â¤¦¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºå¿ÀÀï¤Ç·àÅª¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£