¡¡º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬15Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¡£102Æü¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÉðÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Éé½ýÎ¥Ã¦¸å¡¢½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¡Ö½é¤á¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»î¹ç´ª¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÂÇµå¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤Ç¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤ë¡£