¡¡¡Ö¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢µð¿Í£±¡Ý£´À¾Éð¡×¡Ê£±£µÆü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡º¸Éª¤Î¸Î¾ã¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤Ê¤ë£±£¶Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë¤«¤é¤Î£±·³¹çÎ®¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï£µ·î£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤ÇÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤òÉé½ý¡£¡Öº¸Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ÂÀïÉüµ¢£¸»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë£²·³¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç»°Í·´Ö¤òÈ´¤¯Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Ï»²ó¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¡££³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤Ç¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡£±·³Éüµ¢¤Î£±¤Ä¤Î¥á¥É¤È¤·¤Æ£²·³Àï¤Ç£²£°ÂÇÀÊ¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¤âÅþÃ£¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»î¹ç´¶¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÂÇµå¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È£±·³Éüµ¢¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿·Á¤À¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¡Ê£±·³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¡££´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡©¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤Ç¼çË¤¡¦²¬ËÜ¤¬ÇØÈÖ¹æ£³¤òÇØÉé¤¤¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¡¢ÂçÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë¡£