トミー ヒルフィガーがヨットレース米国代表とコラボ　3層構造のジャケットなど発売

「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が、ヨットレース「SailGP」のアメリカ代表「U.S. SailGPチーム」とコラボレーションしたカプセルコレクション「Tommy X U.S. SailGP Team」を発売した。トミー ヒルフィガー表参道店および公式オンラインストアで取り扱っている。なお、トミー ヒルフィガーとU.S. SailGPチームは、2024年から公式ライフスタイルアパレルパートナーとして複数年契約を締結しており、選手は同コレクションを2025年の「Rolex SailGP Championshipシーズン」で着用する。

SailGPは、2019年に発足。「世界で最もエキサイティングな水上レース」と称され、12艇のヨット「F50カタマラン」がシドニー、サントロペ、ニューヨークなどを舞台に競い合う。

同コラボは、SailGPに着想。海上でのパフォーマンスと都市生活にマッチする洗練されたスタイルの両立を目指した。アイテムは、ブランドのアーカイヴからインスピレーションを得て、シグネチャーカラーのレッド、ホワイト、ブルーを基調に製作。3層構造の高機能ファブリックを使用したジャケットや、吸汗速乾性とUVカット機能を備えたポロシャツ、メッシュライニングを備えたリップストップ素材のジャケットと、セットアップのカーゴショーツのほか、コラボグラフィックを配したTシャツ、フーディー、セーター、キャップなど全10型を揃える。価格帯は1万1000〜9万9000円。

コラボに際して、U.S. SailGPチームのCEO兼共同オーナーのマイク・バックリー（Mike buckley）は「トミーは伝説的な存在であり、スポーツの未来を見抜く第六感を持っています。ファッションパートナーを模索し始めたとき、私たちのリストに載っていたのはトミー ヒルフィガーただ一人でした。彼はSailGPを単なるスポーツとしてではなく、カルチャームーブメントとして捉え、その可能性をすぐに理解してくれました。このコレクションは、大きな夢を持ち、決して諦めないことで何が可能になるかを体現しています」と話し、トミー・ヒルフィガー（Tommy Hilfiger）は「U.S. Sail GPチームは、セーリングの未来を切り開いています。これまで40年以上にわたり、競技セーリングをはじめ、ゴルフ、テニス、サッカー、スキーなど、多様なスポーツとパートナーシップを築いてきましたが、SailGPはまさに新たな次元です。スピード感とスリルにみち、世界の象徴的なロケーションでレースが展開され、新しい世代を魅了しています。マイク・バックリーとU.S. SailGPチームと共にこの挑戦に取り組めることを誇りに思います」と語った。

◾️トミー ヒルフィガー：公式オンラインストア