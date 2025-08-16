¡Úµð¿ÍµÏ¿¼¼¡ÛºäËÜ£³¥é¥ó¡õÃæ»³£²¥é¥ó¡¡£±»î¹ç¤Ë£²È¯¤ÎÂåÂÇÃÆ¤Ï£²£¹Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¡¡£²ËÜ¤È¤âÁö¼Ô¤¢¤ê¤Ï¡Ä
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£¶²ó¤ËºäËÜ¤¬£³¥é¥ó¡¢£·²ó¤ËÃæ»³¤â£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤ËÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç£±»î¹ç¤Ë£²ËÜ¤ÎÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£²Ç¯£··î£±£·Æüµð¿ÍÀï¤Î¹Åç¤¬£´²óÆ²ÎÓ¡¢£·²óÃæÂ¼·ò¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ°ÊÍè¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï¡Ê¹ñ¤Ï¹ñÅ´¡Ë
Ç¯¡¦·î¡¦ÆüÁê¼ê¡áÂåÂÇ¡ÎËÜ¡Ï
£¶£°¡¦£¸¡¦£²£±¹ñ¡áµÜËÜ¡¢¹ñ¾¾
£·£·¡¦£¶¡¦£±£´¹¡á»³ËÜ¸ù¡¢Ã¸¸ý
£·£¹¡¦£·¡¦£³£±¹¡áµÈÅÄ¹§¡¢Ê¿ÅÄ
£¸£´¡¦£¶¡¦£²£¸Ãæ¡áºûËÜ¡¢ÎëÌÚ¹¯
¡¡¡¡¡¡£¸¡¦¡¡£³¥ä¡á»³ËÜ²í¡¢¥¹¥ß¥¹
£¹£¶¡¦£¹¡¦£²£°Ãæ¡áÀ¶¿å¡¢µÈÂ¼
£²£µ¡¦£¸¡¦£±£µ¿À¡áºäËÜ¡¢Ãæ»³
¡¡£¹£¶Ç¯°ÊÍè£²£¹Ç¯¤Ö¤ê£·ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢£²ËÜ¤È¤â¤ËÁö¼Ô¤¢¤ê¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡ºäËÜ¤ÎÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¡¢£±£¶Ç¯£¹·î£¸Æüºå¿ÀÀï¤ÇÆ£Àî¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¼«¿È£²ËÜÌÜ¡£Ãæ»³¤Ï¼«¿È½é¤ÎÂåÂÇËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¡»³¡¡ÃÒµª¡Ë