µð¿Í¡¦°æ¾å²¹Âç¡¢¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¡ÄÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé»î¹çÀèÈ¯¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×
¡¡µð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¡×¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¡×¤È¤³¤Î°ìÀï¤Î½ÅÍ×À¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¡¢£µ·î£²£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë°ÊÍè¤ÎÇòÀ±¤È¤Ê¤ë£´¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£³¾¡£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£³£±¡£Á°²ó¡¢£µ²óÅÓÃæ£³¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿£··î£³£±Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤òÂÕ¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢£±Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤â¼«Ê¬¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤ÏÅìµþ£Ä¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£¡Ö£²·³¤Î»î¹ç¤Ç¤âÎÉ¤¤´¶³Ð¤â¤Ä¤«¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£