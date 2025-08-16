¹øÄË¥Þ¥Ä¥³·çÀÊ¡Ö£µ»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×ÊüÁ÷5000²óµÇ°¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥Ö¤¬¡Ä¡×¡Ö·×²èÅª¹üÀÞ¡×
TOKYO MX¤Î¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×ÊüÁ÷5000²óµÇ°¤Î¸ø³«À¸ÊüÁ÷¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬¹øÄË¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤·¤¿¡£»Å»ö¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÈ¯¾É¤·¡¢Ä¾¶á2½µ´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¡¢½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÅê»ñ²È¡¢¼ãÎÓ»Ë¹¾»á¡Ê47¡Ë¤¬¡Ö¤¢¤Î¥Ç¥Ö¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ÎÈÏ¤Á¤å¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¹ü¤¬³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡×¤ÈÇú¾Ð¤òÍ¶¤¤¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯20Ç¯ÂÑ¤¨¤¿¡£5000²ó¤òÁÀ¤Ã¤¿·×²èÅª¹üÀÞ¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï05Ç¯¤ËÊüÁ÷³«»Ï¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄê°÷¤Î4¡¦5ÇÜ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿1000¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢À¸ÊüÁ÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£