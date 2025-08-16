¡Ö¤³¤ì¤¬·ÝÇ½³¦¤«¡Ä¤ªÊì¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¡Ä¡×Îë¼¯±û»Î¡Ö²Î¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¡×¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é²Î¤ï¤µ¤ì¤ë
ÇÐÍ¥Îë¼¯±û»Î¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë½§¤Ç¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê24¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖChaO¡×¡ÊÀÄÌÚ¹¯¹À´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆü¤òµÇ°¤·¤¿ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥·¡¼¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤¬²Î¾§¤¹¤ë²Î¤¬Î®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÊì¿Æ¤«¤é¡Ø²Î¤¦¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢²Î¤òÈò¤±¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£¡Ö¡ÊÅö½é¤Ï¡Ë40ÉÃ¤¯¤é¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¥Õ¥ë¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¡£Á´¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2ÈÖ¤ò²Î¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤¬·ÝÇ½³¦¤«¡Ä¤ªÊì¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¡Ä¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ê40¡Ë¤«¤é¡Ö²Î¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿´À¤«¤¤¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¤È¶²½Ì¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£