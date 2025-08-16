ÃÝÌîÆâË¼ç±é±Ç²è¡ÖÀãÉ÷¡×ÀïÁè¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡¡Ãæ°æµ®°ì¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Þ¤À½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Î15Æü¡¢ÂçÆüËÜÄë¹ñ³¤·³¤ÇÄÀ¤à¤³¤È¤Ê¤¯½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿Í£°ì¤Î¶îÃà´Ï¤òÉÁ¤¤¤¿1ËÜ¤Î±Ç²è¤¬¡¢ÀïÁè¤Îµ²±¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°Á¥½Ð¤ò¤·¤¿¡£¡ÖÀãÉ÷¡¡YUKIKAZE¡×¡Ê»³ÅÄÉÒµ×´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÃÝÌîÆâË¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖÀïÁè¤¬³§¤µ¤ó¤Îµ²±¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼ÂÌ£¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤ÎÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ø³«¤¹¤ë°ÕµÁ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡ÖÀãÉ÷¡×¤Ï45Ç¯4·î¤ÎË·¥ÎÌ¨²³¤Àï¤ÇÀï´ÏÂçÏÂ¤¬·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿Ê¼»Î¤òµß¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¾®Âì¾ÍÊ¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï11Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÎþ¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¡»³ËÜ¸Þ½½Ï»¡×¤òÀ½ºî¤·¤¿ºÝ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ç´Æ½¤¤â¤·¤¿¾¼ÏÂ»Ë¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦È¾Æ£°ìÍø¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀãÉ÷¤È¤¤¤¦Á¥¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤´Í÷¤Ê¤µ¤¤¡×¤È´«¤á¤é¤ì¡¢º£ºî¤òÀ½ºî¡£¡ÖÌµÃÎ¤òÃÑ¤¸¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñÎÁ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´¤Ù¾å¤²¤¿¾å¤Ç¤Î»Ë¼Â¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸µ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÃÝÌîÆâ±é¤¸¤¿´ÏÄ¹¤Î¿ÍÊªÁü¤Ê¤É·à±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡£
ºîÉÊºî¤ê¤Îº²¤Ï¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£±üÊ¿Âç·ó¡Ê21¡Ë¤Ï¡¢½Ð±é¤òµ¡¤ËÀãÉ÷¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤¿¿åÍë°÷¤¿¤Á¤Î¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙ·Æ¤òÉÁ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤ò±é¤¸¤¿Ãæ¤Ç¡Öµ¤¤òÊ¶¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÀï¤¦¤¿¤á¡£Åö»þ¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÀè¿Í¤¬Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤¬¤¢¤ë¡£±Ç²è¤Ë½Ð¤ÆÌ¤Íè±Ê¹å¡Ê¤¨¤¤¤´¤¦¡Ë¡¢ÀïÁè¤¬¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ®¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¼Âºß¤·¤¿ÂèÆó´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¡¦°ËÆ£À°°ì¤ò±é¤¸¤¿Ãæ°æµ®°ì¡Ê63¡Ë¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Þ¤À½ªÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤¬Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤ÊÃæ¡¢±Ç²è¡ÖÀãÉ÷¡×¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÂ¼¾å¹¬¾¡Û