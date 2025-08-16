±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤¬Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ì¥Î»¡¡¡ÖÀ¨¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤â
1st¼Ì¿¿½¸¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿ËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¡¢8·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±21Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤â¡ÄËÜÅÄ¿¿ÑÛ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤·¤Æ¡ªÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄêÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ü8¥Ú¡¼¥¸ÄÉ²Ã¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢²¿ÀéËç¤È¤¤¤¦Á´¼Ì¿¿¤òÄº¤¤¤Æ¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤¤Áª¤ó¤À¡Ü8¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³¹¡¦¼«Á³¡¦¿åÊÕ¤È¡¢¾ìÌÌ¤´¤È¤ËÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¡£³¹³Ñ¤Ç¤Ï¡¢¿å¿§¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¥µ¥Þ¡¼¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Â¸µ¤Î¥ê¥Ü¥óÉÕ¤¥ß¥å¡¼¥ë¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤ò¥é¥Õ¤Ë±©¿¥¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹Âç¤Ê¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Á¥å¡¼¥ë¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢É÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÇò¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥ë¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¡¼¥ë¤ËÉâ¤«¤Ö¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡ßÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ËÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬±Ç¤¨¤ë¿åÃå»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂç´î¤Ó¤À¡£¡Ö´õË¾¤ÇËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ä¥Ð²á¤®¤ë¤¥¡×¡ÖÀ¨¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«´éÉé¤±¤ä¤Ê¤¤¤«¡¼¤¤¡×¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤È´¶Ã²¤ä´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¸òºÝÃæ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±§Ìî¾»Ëá¤µ¤ó¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Áª¤Î¡Ö¡Ü8¥Ú¡¼¥¸¡×¤ò²Ã¤¨¤¿ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¡¢È¯Çä¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¡ØMARIN¡Ù¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÉ½¾ð¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ï¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
