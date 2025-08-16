¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÀºÓÇÛ¡×36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡ª23ºÐ¼ãÉð¼Ô¤À¡ª°¤Éôµð¿Í¤ÎÂåÂÇ2¿Í¤¬¤È¤â¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¡SNS´¶Éþ¡ÖÂçÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¡×
ÂåÂÇµ¯ÍÑ¤¬ºã¤¨¤Ëºã¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤Ï8·î15Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë6-5¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£4ÅÀ¤òÀè¼è¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6²ó¤ËÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤¬È¿·â¤Îº¸±Û¤¨3¥é¥ó¡£3-5¤Î7²ó¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÂåÂÇ¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤¬±¦±Û¤¨Æ±ÅÀ2¥é¥ó¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬ºã¤¨¤Ëºã¤¨¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÀºÓÇÛ¡ªËÊ¤¨¤¿¡ªÂåÂÇ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÈ¿·â3¥é¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ËÊ¤¨¤¿¡£0-4¤Î6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ºäËÜ¤Ï½¸ÃæÎÏ¤ò¶Ë¸Â¤Ë¤Þ¤Ç¹â¤á¤¿¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é6µåÌÜ¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾»Ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢Çòµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¾åÃÊ¤Ë¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¶«¤ó¤À36ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ò¡¢Âç´¿À¼¤¬Êñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡23ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤âÂ³¤¤¤¿¡£2ÅÀº¹¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î7²ó¤À¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÂåÂÇ¤ËÃæ»³¤òµ¯ÍÑ¡£¥×¥í5Ç¯À¸¤Ï¡¢ºå¿À3ÈÖ¼ê¤Î¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢±¦ÍãÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥×¥í½é¤ÎÂåÂÇ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£±¦¼ê¿Íº¹¤·»Ø¤ò¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¡¢ÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î2¿Í¤¬¤È¤â¤ËËÜÎÝÂÇ¡£»Ø´ø´±¤Î¡Ö¿ÀºÓÇÛ¡×¤Ë¡¢SNS¾å¤âÊ¨Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÂåÂÇµ¯ÍÑ¡¢ÂçÅö¤¿¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂåÂÇ¤¬2¿Í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤µÏ¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¤É¤ó¤Ê³ÎÎ¨¤è¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤ww¡×¤È¶ÃÃ²¡¢´¶Éþ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èµð¿Í¤¬Î®¤ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡£8²ó¤Ïºå¿À4ÈÖ¼ê¤ÎÅòÀõµþ¸Ê¤ò¹¶¤áÎ©¤Æ¡¢1»à¥Ë¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¾¡¤Á±Û¤·µ¾Èô¡£ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬»°¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÄù¤á¡¢NPBÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤ÎÃæ»³¤Ï¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÆ±ÅÀ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÍ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¶²½Ì¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¿©¤é¤¤¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊºäËÜ¡ËÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£6·î3Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤á¡¢89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¤¬¸½Ìò»þÂå¤È´ÆÆÄ»þÂå¤Î°ìÉô¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÁª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÀï¤¦Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤À¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Ã¤Æ¡¢Å·¹ñ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢Ä¤¤¤À±¤òÊû¤²¤ë¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï