「楽天３−１日本ハム」（１５日、楽天モバイルパーク）

黒星につながる一発に、日本ハム・新庄剛志監督も驚きを隠せなかった。「あれ、すごいボール球でしょ。うまく打ちましたよね。なかなかあのボールは打てないですよ、あの高めをね」。連勝ストップも、相手の４番・黒川の悪球打ちへあっぱれだった。

１点リードで迎えた初回だ。先発・北山が１死から四球と味方の失策で一、二塁のピンチを背負った。黒川へ２球目は顔付近の高さだったが、見逃せばボールという球を引っ張って右翼席まで運ばれる逆転３ランを被弾。指揮官は「調子のいい北山くんだったら空振りか、ファウルか」と、不調が招いた一発だったと指摘した。

北山自身も「なかなかホームランになるようなボールではない」としつつも、「球速ほど強さのあるボールではなかったので、あそこまで飛ばされたと思う」と原因を見つめていた。

首位・ソフトバンクとは再び４差となった。楽天戦の連勝は６で止まったが「楽天さんは調子いいですね。うちも調子悪くなかったので、明日どうなるかです」とは新庄監督。不敵な笑みを浮かべながら、次戦を心待ちにした。