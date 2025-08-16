µð¿Í¥¥é¡¼ºå¿À¡¦Âç»³¡¡³Î¿®ÃÆ¡õ£²£µÅÙÌÜ¥Þ¥ë¥Á¡¡µåÃÄÀ¸¤¨È´¤£µÁª¼ê¤¬£²Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡²÷²»¤È¤È¤â¤ËÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤¬¡¢¸×ÅÞ¤Ç²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿º¸ÍãÀÊ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢ºå¿À¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡£°¡Ý£°¤Î»Í²ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢µð¿Í¡¦»³ºê¤Î´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤¬º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤ÎÀèÀ©£·¹æ£²¥é¥ó¡£¼«¿È£¸»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤Ç±¦ÏÓ¤«¤é¤Ïº£µ¨£²ËÜÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê°ËÆ£¡Ë¾»Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£Åê¼êÀï¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ëÃæ¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ëÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó£²»à¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Î²£Àî¤òÂª¤¨¤ÆÃæÁ°ÂÇ¡£º£µ¨£²£µÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¼«¿È£·Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¡£¤³¤ì¤Ç¶áËÜ¡¢ÃæÌî¡¢¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢À¸¤¨È´¤£µÁª¼ê¤¬¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»³¤ÏÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ç¡¢ÌµÎà¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡£º£µ¨¤Îµð¿ÍÀï¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨¡¦£³£¸£´¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£´ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤Î¥Á¡¼¥àÊÌÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ç¸«¤Æ¤â°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢Íê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼·²ó£²»à»°ÎÝ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¹â»û¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡££²Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£µ¸ÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áö¹¶¼é¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ëÃË¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò·è¤·¤Æ¼º¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç»³¤Î³èÌö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂç£´ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ì¤º¡¢ÄË¤¤µÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤¬¤·¤¿¤¤¡£º£Æü¤Ïº£Æü¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤®¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£¶Æü¤Ïº£Ç¯£¶·î¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¡£µåÃÄ¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Æ±¤¸ÇØÈÖ¹æ£³¤òÇØÉé¤¦Ìîµå¿Í¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Ö¤ë¤Ï¤º¤À¡£µð¿ÍÁê¼ê¤ËÏ¢ÇÔ¤À¤±¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÔ¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£³¤¬¼çÌò¤ÎºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£