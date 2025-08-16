「全国高校野球選手権・２回戦、東洋大姫路８−４花巻東」（１５日、甲子園球場）

２回戦４試合が行われ、東洋大姫路が８−４で花巻東を破り、夏の甲子園出場４大会連続の１６強入りを決めた。今春の選抜大会で右肘靱帯を損傷した阪下漣投手（３年）が故障後初の対外試合登板を果たし、九回のピンチで火消しに成功。西日本短大付は４番・佐藤仁外野手（３年）の決勝打で聖隷クリストファーに２−１で勝利。明豊は佐賀北を６−１で下した。

東洋大姫路の阪下の足は震えていた。悪夢がよみがえる聖地のマウンド。トラウマを振り払うかのように必死に腕を振った。三塁アルプスから響く勝利の歓声を背に、安堵（あんど）の表情を浮かべた。

「鳥肌が立った。チームのために思い切って腕を振るだけでした」

４点リードの九回無死二塁。１４８日ぶりの対外試合登板が甲子園のマウンドとなった。先頭から２者連続三振を奪い、最後はこの日最速１４３キロ直球で遊ゴロと打者３人でシャットアウト。“悲劇のエース”が１１球で復活を示した。

今春の選抜大会で壱岐との初戦に先発するも１回２失点で緊急降板。右肘靱帯を損傷した。医師から手術を勧められたが、残りの高校野球生活を諦めることになる。仲間のためにも保存療法で再起することを決意した。

春までは絶対的エース。そんなプライドも捨て、リハビリに励んだ。手負いの投手がベンチに入れるほど甘くはない。「このままではメンバーに入れないよ」と指導者から厳しい言葉を受けることもあった。「何のためにやってきたんだろう」。葛藤を抱えながらも、再び戦力となるべく歩みは止めず。背番号「１０」で県予選からベンチ入りし、ようやく勝利に貢献した。

「マウンドに上がる時はチームのためにやっていく」。選んだ「今」に後悔はない。１９７７年以来４８年ぶりの日本一へ、最後のピースがそろった。

◇阪下 漣（さかした・れん）２００７年７月５日生まれ、１８歳。１８１センチ、８６キロ。兵庫県西宮市出身。右投げ右打ち。投手。小学２年から浜脇タイガースで野球を始め、浜脇中では西宮ボーイズに所属。東洋大姫路では１年春からベンチ入りし、１年秋から背番号「１」。最速１４７キロ。