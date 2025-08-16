ºå¿À¡¦¾®È¨ÎµÊ¿¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥×¥ì¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×µð¿Í¡¦¹ÃÈå¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÀ¸´Ô
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À5-6µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦¾®È¨¤¬¹¥¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç1ÅÀ¤ò¤â¤®¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½0¤Î4²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¡£¶áËÜ¤Îº¸Á°ÂÇ¤Ç¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤È¤·¤ÆËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¤·¤¿¡£Êá¼ê¡¦¹ÃÈå¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤«¤ï¤·¡¢º¸¼ê¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤Æ4ÅÀÌÜ¤ÎÀ¸´Ô¡£¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¿»ÖÏº¤µ¤ó¡ÊºäËÜ¡Ë¤¬Âç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¡×¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Ç¤âÈ½Äê¤ÏÊ¤¤é¤º¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¼ê¤ò²£¤Ë¹¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£