◇セ・リーグ 阪神5-6巨人（2025年8月15日 東京D）

阪神・近本光司外野手（30）が15日、巨人戦の初回先頭で左前打し、長嶋茂雄以来2人目となる新人から7年連続シーズン130安打に到達した。4回に左前2点打、7回にも投安打し、今季13度目の猛打賞。キャリア通算1065安打まで積み上げ、7年目終了時点の通算安打歴代1位を誇る青木宣親の1114安打まで、残り36試合で49本に迫った。「日本一の安打製造機」の座が、現実味を帯びつつある。

近本は、一度打ち始めたら止まらなくなる。プレーボール直後。巨人先発・山崎がカウント1ボールから投じた高め直球へ素直にバットを出し、左前へ運んだ。後続が倒れて先制の生還は果たせずとも、この夜のヒットパレードを予感させるには十分すぎた。この一振りで、今季130安打目に到達。ルーキーイヤーだった19年から7年連続130安打は、あの長嶋茂雄以来2人目の快挙だ。

「タイムリーでしっかり点を取れたので、良かった。得点に絡みましたけど、最終的に勝てなかったので…」

3回の遊直を挟んだ4回の第3打席も再び技で見せた。大山の2ランで機先を制した直後。坂本と小幡が形成した2死二、三塁の好機に、またも山崎から左前へ。カウント2―1からアウトローへ沈むシュートを巧みにはじき返してみせた。二塁走者・小幡の“神走塁”もあり、2打点をゲット。7回先頭でも左腕・石川から投手強襲安打を放ち、森下の適時三塁打を誘発した。今季13度目の猛打ショーは、近本が目指す新たな偉業への道を確かに示し始めた。

これでシーズン132安打。今季の残り36試合で今の安打ペースを続けると、最終的にはキャリアハイに迫る176安打まで積み上がる。先に待つ新たな偉業とは、プロ7年目での通算安打数だ。昨季、同6年目を終えた時点での安打数「933安打」で長嶋茂雄も超えた男の次なる照準は、青木宣親の1114安打。目下1065安打の背番号5は、「日本一」に必要な49安打の差を埋める旅に出る。最終的に182安打を打てば“青木超え”を達成。36試合で50安打、つまり3連戦で4安打強――。当然、不可能な数字ではない。

「今日は今日、明日は明日なので」

悪夢の逆転負けで、優勝マジックは「26」のまま足踏みとなった。リスタートを期すきょう16日は、6月3日に89歳で天国へと旅だった長嶋茂雄さんの追悼試合。全ての野球ファンが「ミスタープロ野球」に思いをはせる日に、節目で何度も比較されてきた「ミスター安打製造機」が“弔い”の快音を響かせる。（八木 勇磨）

≪長嶋茂雄の7年目通算1070安打まで5安打差≫

〇…近本（神）が初回の左前打で今季130安打目とし、新人の19年から7年連続130安打以上を達成。新人からの連続記録では長嶋茂雄（巨）の12年（58〜69年）に続く2番目の長さ。この日は3安打でシーズン13度目の猛打賞。通算1065安打とし、長嶋の7年目通算1070安打まで5安打差に迫った。