¡¡¤Þ¤¿¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¾¤Ï5²ó¤Þ¤Ç¤Ï1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤À¤¬¡¢4¡½0¤Î6²ó¤Ë°Ì´¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö4ÅÀ¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅê¤²¤ä¤¹¤¤Å¸³«¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢6²ó¤ÏÀèÆ¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤È2¥¢¥¦¥È¤«¤é°ìÈÖ¥À¥á¤ÊÄ¹ÂÇ¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡6²óÀèÆ¬¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ËÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ëº¸Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÄËº¨¤Îº¸±Û¤¨3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤¿¡£4ÅÀº¹¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤º¡¢5²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¤³¤ì¤Ç4ÀïÏ¢Â³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó7·î21Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤â5ÅÀº¹¤ò¼é¤ì¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤Ø»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£