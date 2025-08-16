ÂçµÈÍÎÊ¿¥¢¥Ê ·ÝÇ½»öÌ³½ê¥ì¥×¥í¤È·ÀÌó¡¡15ÆüMBSÂà¼Ò¡¡±Ñ¸ìÎÏ¤È¶¯¿´Â¡¤¬Éð´ï
¡¡15Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆMBS¤òÂà¼Ò¤·¤¿ÂçµÈÍÎÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥ì¥×¥í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Öº£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÎMC¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈë¶¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿±Ñ¸ìÎÏ¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2008Ç¯MBSÆþ¼Ò¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë³¤³°Î±³Ø¤ÇËá¤¤¤¿±Ñ¸ìÎÏ¤ÈÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¶¯¿´Â¡¤òÉð´ï¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÆÍ·â¼èºà¤ò´º¹Ô¡£Æþ¼Ò¸å¤Ë¼èºà¤ÇË¬¤ì¤¿¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ï53¤Ë¾å¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢23Ç¯¤Î¹Åç¤Ç¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î¸µ¤Ø´õË¾¼Ô¤¬¶î¤±´ó¤ëÊý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£19¡Á21Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥ó¥È¡ª¡×¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó»Ê²ñ¤âÌ³¤á¡¢´ÇÈÄ¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»Ê²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤¬ÃËÀ¤Î¸µ¶É¥¢¥Ê¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ï¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¡£
¡¡¡þÂçµÈ¡¡ÍÎÊ¿¡Ê¤ª¤ª¤è¤·¡¦¤è¤¦¤Ø¤¤¡Ë1985Ç¯¡Ê¾¼60¡Ë8·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£¹ÃÆîÂçÂ´¡£Í¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¤Ç¤ÏÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±ÆÈ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡ÖÃã²°Ä®¥Ò¥ë¥ºÂçµÈÇò½ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£