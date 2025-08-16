中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。

＊ ＊ ＊

２週間前にプライベートで出かけた名古屋市内で偶然、中田ファミリーに遭遇した。「何で、ここにおんねん！ お前と娘（記者の子ども）ほんま似すぎやろ」。豪快に笑うパパの周りで、４人のかわいい子供たちと奥さんも笑顔。ふと、巨人時代のことを思い出した。

２３年のシーズン終盤。オプトアウト（選手側が途中で契約を破棄できる権利）を行使するか悩んでいた。家族のことを気にしていた。「巨人に行く時、特に長女は北海道の友達と離れるのがつらかったらしいから…」。就任したばかりの阿部新監督がテレビ番組の中で「一塁・岡本、三塁・坂本、遊撃・門脇」と２４年の基本構想を発表。選手として出番にこだわり、腹を決めた。

「俺も（残りの現役生活は）長くないから、最後に勝負したい」。仮に新天地が遠方なら単身で挑むことを家族に伝えたが、全力で拒否された。「みんなで行くよ」。最後までパパを支える。家族の総意だった。

「いつも家に帰れば、奥さんが１０品以上のおかずを用意して待ってくれている。子どもたちもいる」。いい時も、そうでない時も、ボロボロになっても、そばにいてくれた。だから、プロ野球人生を全うできた。（２３年巨人担当・中野 雄太）