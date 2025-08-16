結成20周年の女性ヒップホップデュオ「hy4＿4yh（ハイパーヨーヨ）」が31日に記念のライブイベントを川崎市のCLUB CITTA’で開催する。ちゃんちゃら（36）は「20年の集大成」と意気込み、ゆかりん（36）は「お祭りと思って最高に踊り狂ってほしい」と呼びかけた。

31日はハイパーヨーヨのプロデューサーで2021年に他界した音楽家の江崎マサルさんの命日。2人は江崎さんを「育ての親。家族以上の存在」とし、「追悼イベントをやりたい」という強い思いで約1年半前から企画構想を練ってきた。イベントを自分たちで一から準備することは初。ゆかりんは「日々追われてます」と言うが、表情は充実感たっぷり。出演交渉も行い、氣志團、竹原ピストル（48）、RHYMESTER、と縁深い豪華ゲストとの共演も実現。ゆかりんは「これだけの方が集まるので楽しい時間になるでしょ！」と自信をのぞかせた。

20周年を迎えたことに、ちゃんちゃらは当初から「一生やっていくだろうなと思っていた」と語り、まだまだ“序の口”の様子。ゆかりんも、長寿で知られた双子姉妹の成田きんさん、蟹江ぎんさんを引き合いに「きんさんぎんさんみたいになれたら」と2人で末永く活動していくことを誓った。 （山内 健司）