◇第107回全国高校野球選手権大会第10日目・2回戦 明豊6-1佐賀北（2025年8月15日 甲子園）

2回戦4試合が行われて、明豊（大分）は佐賀北との九州対決を6―1で制した。5回1死満塁で辻田拓未捕手（3年）の走者一掃の中越え二塁打で先制に成功。6回以降も着実に得点を重ね、3投手による継投で逃げ切った。ほか、西日本短大付（福岡）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商が3回戦進出を決めた。聖地初安打が3年ぶりの3回戦進出に導く決勝打となった。明豊の辻田拓未が5回1死満塁から中越えに先制点となる走者一掃の3点二塁打。1日遅れの誕生日を自ら祝った。

「踏み込んで外を狙った。甲子園でヒーローになれて、生まれてから一番いい誕生日になりました」

14日が18歳の誕生日。試合前日だったが、夕食後に同期の仲間たちと宿舎近くのスーパーに行き、プロテインなどをプレゼントされた。「センターを越えたのもプロテインのおかげかもしれない。1回戦では自分だけ（4打数）ノーヒット。打てて最高の夏になった」と表情を崩した。

大分大会では5試合中4試合で宮元弾（1年）に先発マスクを譲った。川崎絢平監督は1年生起用によるチームの活性化と「プライドが高い」と感じていた辻田の精神的成長を待っていた。

「屈辱と思ったときもあったけど、腐ったらマイナスにしかならない」。サポートにも徹した献身的な姿勢が、聖地での輝きにつながった。（鈴木 光）