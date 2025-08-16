¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÀèÈ¯¡¦ÌÚ²¼¡¢9²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ºå²¼¤Ø¤Î·ÑÅê¤Ë¡Ö²ù¤·¤µ¡×¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤µ¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©8-4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ÎÀèÈ¯¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¤Ï136µå¤òÅê¤²8²ó0/3¤ò4¼ºÅÀ¡£6²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Î7¡¢8²ó¤Ë¼ºÅÀ¤·9²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤òºå²¼¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¸å¤í¤Ëºå²¼¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×
¡¡ºå²¼¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¼ÂÀï¤«¤éÄ¹¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åêµå¤ò¸«¤ÆÛ¹Í«¡Ê¤¤æ¤¦¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¼¸ËÂç²ñ¤«¤éÀèÈ¯¤·¤¿»î¹ç¤Ï1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²Æ½é¤á¤Æ¤ÎÅÓÃæ¹ßÈÄ¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºå²¼¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÉü³è¤ò¿´Äì¤«¤é´î¤ó¤À¡£¡Ê¾¾²¬¡¡ºéµ¨¡Ë