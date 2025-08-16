多くの人が当たり前のように穏やかな老後を思い描きますが、時として予期せぬ形で完璧に思えた計画が崩れ去ることがあります。その原因は、独立したはずの子ども、というケースも。最初は「少し様子がおかしい」という程度の些細な違和感。それが、やがて家族の平穏を根底から揺るがす大きな亀裂へと発展していくこともあるようです。

長男の帰省に覚えた「小さな違和感」

都心から電車で1時間ほどの郊外に居を構える、鈴木正雄さん（75歳・仮名）と妻の和子さん（72歳・仮名）。2人は年金月38万円ほどの収入で穏やかな老後を送っていましたが、急に雲行きが怪しくなりました。

それは、ある年の夏。お盆を数日後に控えた週末、大手メーカーに勤める長男の健一さん（40歳・仮名）が、一人で実家を訪れたのが事の始まりでした。

「例年なら家族みんなで来るのに、その年は息子が一人で、大きなスーツケースを引いて現れたんです。少し驚きました」

正雄さんは、当時をそう振り返ります。健一さんは「長めの休みがとれた」とだけ言い、孫たちが来ない理由については「今年は子どもたちの習い事で大事な試合があるらしくて、どうしても都合がつかない」と説明しました。

一度は納得したものの、次第に違和感を覚えるようになったといいます。

「長期休暇だというのに、どこへも出かけず、家の中にずっといるんです。時々、深刻な顔で誰かと電話しているようでしたが、私たちが尋ねても曖昧に笑うだけで」（和子さん）

夫妻をさらに困惑させたのが、次々と届く宅配便でした。健一さん宛の段ボール箱が日に日に増え、かつて書斎として使っていた部屋を埋め尽くしていきます。

「さすがに『一体何なんだ』と問い質しました。そうしたら息子は、『会社の機密資料で、家で整理しないといけないんだ』と。今思えば、その時点で何かが完全におかしかった。でも、息子の言うことを信じていました」（正雄さん）

そして、世間ではお盆も終わり、日常が帰ってきても、健一さんが帰る気配はなかったといいます。

もう、戻る場所はないんだ…

お盆が明けてしばらく経ったある日、一向に日常に戻ろうとしない息子の姿に、正雄さんは意を決して核心に迫ります。

「朝食の後、リビングでいつものようにテレビを見ている息子に、『お前、いつまでいるんだ。会社はいいのか？』と聞いたんです。それが、すべての始まりでした」

正雄さんのその一言で、張り詰めていた空気が一変したと夫婦は語ります。観念したように俯いた健一さんの口から語られたのは、想像を超えるものでした。

「会社、辞めたんだ」

さらに告白は続きます。健一さんは、会社を退職しただけでなく、離婚が決まっていること、その原因が数千万円にものぼる投資の失敗と借金であることを、ぽつりぽつりと告白したのです。

「都内のマンションも、もう引き払ったあとだったんです。つまり、お盆の帰省というのは嘘で、私たちのもとへ逃げてきたのが真実でした。あの段ボールは、健一の家財道具だったんです……」

時系列で整理すると、（元）妻に内緒で投資→失敗・借金→会社に借金の取り立て→会社に居づらくなり退職→（元）妻にバレて離婚→現在に至る、というものです。息子が帰ってきたと思っていた長期滞在は、すべてが偽りだったのです。

裁判所『令和6年 司法統計（家事編）』によると、離婚理由として最も多いのが男女ともに「性格が合わない」（妻からの申立て16,503件、夫からの申立て9,233件）。また健一さんのケースが含まれる「浪費する」は妻からの申立て3,662件、夫からの申立て1,764件。あくまでも家庭裁判所に持ち込まれたケースに限りますが、夫が原因のお金絡みの離婚劇は珍しくないようです。

健一さんのような40代は、まさに働き盛りであると同時に、家庭や社会で大きな責任を負う年代です。金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）』によると、世帯主40代世帯で「借入金あり」の世帯は71.1％。借入金の平均は2,037万円。また借入目的で最も多いのが「住宅の取得または増改築などの資金」で55.3％。「株式等金融資産への投資資金」については0.0％、「土地・建物等の実物資産への投資資金」は4.9％と、投資に関連する借入はかなりの少数です。

妻に内緒で投資をしたばかりでなく、多額の借金を背負い、会社まで辞めてしまう……三行半を突きつけられても仕方がないといえるでしょう。

「息子を見捨てるわけにはいかない。しかし、私たちは完全にリタイアした身。息子を助けたら老後が不安定になる。最善の策は何なのか……考える時間はあまりにもありませんでした」

結局、健一さんの借金を肩代わりした鈴木さん夫婦。健一さんは、実家で再起を図ろうとしているといいます。

