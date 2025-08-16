¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡¡¡È¿·Ëâ¶Ê¡ÉÀ¾Ã»¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÇÎ®¤ìÊÑ¤¨¤¿¡¡Æ±ÅÀ8²ó¤Ëº´Æ£¤¬·è¾¡ÂÇ¡¡
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ2-1À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¤Î¡È¿·Ëâ¶Ê¡É¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó¡£¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é¿·±þ±ç²Î¡ÖÀ¾Ã»¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¡£ºî¶Ê²È¤Î¥¸¥ó¥È¥·¥ª»á¡Ê45¡Ë¤¬Äó¶¡¤·¡Ö¤µ¤¢¤¤¤³¤¦¤¼¡¡À¾Ã»¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¡¡¤Á¤«¤Ã¤Ñ³Ú¤·¤â¤¦¡×¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¡¡Í¥¾¡´ú¡¡È¬½÷¡Ê¤ä¤á¡Ë¤ÎÃÏ¤Ø¡×¤Ê¤É¤Î²Î»ì¤¬·Ú²÷¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£ÀèÆ¬¤Î3ÈÖÀÆÆ£Âç¾¤¬º£Âç²ñ8ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¤Îº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢4ÈÖº´Æ£¿Î¤¬¹â¤áÄ¾µå¤òº¸±Û¤¨¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¹¥Åê¼ê¡¦¹âÉô¤«¤é¤Î·è¾¡ÂÇ¤Ë¡Ö3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤è¤¦¤È¡×¤È¿·¶Ê¤Î¸å²¡¤·¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÆ±¹»¤ÎÄÌ¾Î¡ÖÀ¾Ã»¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ÎCM¶Ê¤ò±þ±ç¤Ë»È¤¤ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²Æ¤ÏÊ¡²¬Âç²ñ¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿2Æü¸å¡¢¥¸¥ó»á¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î±þ±ç¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²Î¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£²÷¤¯OK¤ò¤â¤é¤¤¡Ö¡ÊOB¤Î¡Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Î»ì¤¬´°À®¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤Ï³Ø¹»¤òË¬¤ì¤Æ±þ±çÎý½¬¤â¤·¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤Î¹°Á°³Ø±¡À»°¦¡ÊÀÄ¿¹¡ËÀï¤Ç¤Ï7²ó¤Ë¤«¤«¤ê¡¢±ü½Ù¿Î¤¬Æ±ÅÀ¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â3²óÌµ»à»°ÎÝ¤Î±ü¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ®¤ì¤Æ¥Ë¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤ÉÁ´2ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¤ÈÎ®¤ì¤¬Íè¤ë¡£À¾Ã»ÆÈ¼«¤Î±þ±ç²Î¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÉã¡¦¸Þµû¡Ê¤´¤¦¡Ë¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê¡¢ÊÔ¶Ê²È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼Ì¿¿»£±ÆÃ´Åö¤È¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤¿¡£¡Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë²»¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢92Ç¯°ÊÍè¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¡£²Î»ì¤Î¤´¤È¤¯¡¢È¬½÷¤ËÍ¥¾¡´ú¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤«¡£¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë
¡¡¡Ôºò²Æ¤Î¤Ë¤·¤¿¤ó±þ±ç²Î¡Õ
¡¡Æ±¹»¤ÎÄÌ¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¾Ã»¡×¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËCM¥½¥ó¥°¡Ê¥¿¥ó¥Ð¥ê¥óÊÔ¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¡£½Ð±é¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î²»³Ú»öÌ³½ê¤Ë¤â³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ÈÍÑµö²Ä¤òÆÀ¤¿¡£1²óÀï¤Î¶âÂÇÀÀï¤Ç½é²ò¶Ø¤·¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤Î¹µ¤¨Éô°÷¤¬¡Ö¤Ë¡Á¤·¤Ë¤·¡¢¤¿¤¿¤ó¤¿¡Á¤ó¡¢¤Ë¤·¤¿¡Á¤ó¡ª¡×¤ÈÍÙ¤êÅÝ¤¹¤ÈÆÀÅÀ¤ò¸Æ¤Ö¡ÖËâ¶Ê¡×¤Ë¡£16¶¯¿Ê½Ð¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÇÔ¤ì¤¿3²óÀï¡¦µþÅÔ¹ñºÝÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÀ¸´ÑÀï¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£º£²Æ¤â°ú¤Â³¤Æ±¶Ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£