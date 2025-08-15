帰省したくありません…総勢11人が義実家に大集合。「地獄の家族サービス・費用は9万円超」お盆休みの恒例行事に38歳嫁、悲鳴

お正月やゴールデンウィークと並び、長期休暇を取る人が多い「お盆」。この時期に田舎へ帰省し、親族一同で集まることを決まりごととしている人も多いのではないでしょうか。親族で過ごす時間は貴重なものですが、「そんなふうにはとても思えない」という声も少なくありません。今回は、その実情を見ていきましょう。

毎年お盆は「夫の実家に集合」が決まり事

宮本彩さん（仮名・38歳）は、都内で事務職のパートとして働く主婦。夫と中学1年生の娘、小学4年生の息子の4人家族です。

毎年お盆になると、車で4〜5時間ほどの距離にある夫の実家へ帰省し、３泊するのが恒例行事になっています。そこには義両親、夫の義兄家族も合わせて総勢11人が集まります。

東京から離れ、空気の良い田舎へ。彩さんも親族が久しぶりに顔を合わせる貴重な機会だと頭ではわかっています。ですが、やはり憂鬱になる地獄の家族サービス期間。身も心も、家計までもがすり減っていくからです。

到着直後から「戦闘開始」

義実家に到着すると、まずは近所のスーパーへまとめ買い。大人・子ども合わせて11人分の食材は大量です。お正月はほとんど義実家が用意してくれる代わりに、お盆の支払いは彩さん夫婦と義兄夫婦が半分ずつ。食材も高騰し、昨年はトータルで5万円を超えました。

その後は台所に立ちっぱなし。義親や義姉たちは「彩さんは手際いいね」と笑って飲み物を片手におしゃべり。夫や義兄もビール片手、子どもの相手をしながらゴロゴロしています。

そして、片付けが終わる頃には、また「夕飯どうする？」の声が飛び、調理と配膳、片付け、足りない食材を買いに行くの無限ループに突入するのです。

お盆明け、彩さんは疲れを引きずったままパートに復帰。休みどころか、むしろ消耗した状態で夏休みを終えるのが毎年のパターンでした。

家族サービスの裏でかさむお盆コスト

彩さんがメモを見返すと、昨年、お盆帰省にかかった出費はこんな感じです。

・高速道路料金・ガソリン代…約20,000円

・義実家への手土産…10,000円

・食材・飲み物などの買い出し…3日で約50,000円

・親戚の子どもたちへのお小遣い、その他、細々した支出も合わせて

合計：約9万円〜

「新幹線だと高いので車で帰っていますが、帰りはいつも渋滞に巻き込まれます。たくさん食べる男の子が多いと、物価も上がってどんどんお金もかかるようになって。旅行やレジャーに使ったならまだしもと、疲れてきてしまって」と彩さんは苦笑します。

義実家側にも「お盆疲れ」発覚

この親族集合のイベントは毎年お盆とお正月の恒例行事でしたが、実は、義母も「特に夏場は人が多いと疲れてしまう」と漏らすようになったのだとか。

普段は静かな家が、子どもたちの大声や走り回る足音でにぎやかになるのは嬉しい反面、年齢とともに疲れがたまりやすくなってきたとのこと。つまり、彩さんだけでなく義母もお盆疲れを感じていたのです。そんな話を聞いた彩さんは、今がチャンスと夫に提案しました。

「今年は食材は事前に買って持っていく分だけにして、1泊にしない？ 帰りがけにどこかに遊びに行けば、子どもたちも楽しいと思う」

実は夫も、帰省の長さを負担に感じていた部分があったとのことで、即了承。ついでに、お正月も滞在期間を短縮する話が出ていると言います。

お盆の過ごし方に変化も

親族との集まりは、思い出や絆を育む貴重な時間です。しかし、金銭面や体力面の負担が大きすぎれば、疲労や不満が積み重なり、関係悪化の火種にもなりかねません。

近年は「休みが合わない」「家族で別の過ごし方をしたい」などの理由で帰省をしない選択をする人も増えています。お盆の過ごし方は変化しつつあり、「行く・行かない」「泊まる・泊まらない」を柔軟に調整する時代に入ったのかもしれません。

大切なのは、無理をしない距離感で続けること。お盆帰省は、義理と義務感だけでこなす行事ではなく、双方が気持ちよく過ごせるためのちょうどいい落としどころを見つけることが、長く良い関係を保つ秘訣といえそうです。