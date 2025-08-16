¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ºå²¼¡ÖÉü³è¤Î11µå¡×9²ó¹¥µß±ç¤Ç16¶¯¿Ê½Ð¡¡º£½ÕÁªÈ´¤Ç±¦Éª¤òÄË¤á¤Æ¤«¤é½é¤ÎÅÐÈÄ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡ÅìÍÎÂçÉ±Ï©8-4²Ö´¬Åì¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡2²óÀï4»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¹ß±«¤Î±Æ¶Á¤Ç³«»Ï¤ò1»þ´ÖÃÙ¤é¤»¤¿Âè1»î¹ç¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ò²¼¤·Á°²ó½Ð¾ì¤·¤¿2011Ç¯°ÊÍè¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£±¦Éªð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÂ»½ý¤Çº£½ÕÁªÈ´¤òºÇ¸å¤ËÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºå²¼ÎúÅê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬9²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¤·1²óÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ïºò²Æ¤«¤é3µ¨Ï¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à2¾¡¡£¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ï16Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÌÀË¡ÊÂçÊ¬¡Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â¤¬¿Ì¤¨¡¢Ä»È©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Îºå²¼¤Ï¡ÖÁªÈ´¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È°Ì´¤ÈÀï¤¤¡¢Éüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¹Ã»Ò±à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£º£½ÕÁªÈ´¤Ç±¦Éª¤òÄË¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°Àï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îý½¬»î¹ç¤Ë¤âÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¡ÊÀèÈ¯¤Î¡ËÌÚ²¼¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×¡£¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç¸ª¤ò²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢8¡½4¤Î9²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÇÅÐÈÄ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡3·î20Æü°í´ô¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¤ÎÁªÈ´1²óÀï°ÊÍè¡¢148Æü¤Ö¤ê¤ÎÅÐÈÄ¡£Ä¾µå¤Ï¼«¸ÊºÇÂ®¤ò4¥¥í²¼²ó¤ë143¥¥í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Ê¤¤¡£¸Î¾ãÁ°¤è¤ê¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤ò139¥¥íÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤Ï143¥¥íÄ¾µå¤ÇÍ·¥´¥í¤ÈÂÇ¼Ô3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¡ÖÉü³è¤Î11µå¡×¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µå¾ì¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¿¤È¤«²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁªÈ´½éÀïÁ°Æü¤Ë±¦Éª¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤ê¡¢°í´ôÀï¤Ï1²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¡Ö±¦Éªð×ÂÓÂ»½ý¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤«¤é¡Ö³Î¼Â¤Ë¼ê½Ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁªÈ´¤Î½ª¤ï¤êÊý¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤ËÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Ä¹°ú¤¡¢²ÆÁ°¤Ë»ØÆ³¼Ô¤«¤é¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤â¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£Ê¼¸ËÂç²ñ¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤â¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡Ä¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉü³è¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤½¤Ð¤ËÌÚ²¼¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡×¡£¿·¥¨¡¼¥¹¤¬¡Ö²¶¤¬¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢À»ÃÏ¤Ç¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄÎ¶À¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾¡Íøµå¤ò¼êÅÏ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¾¤ÎÅÏÊÕÂó±À¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡Öºå²¼¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¢¤²¡×¡£ÂçÀÚ¤ÊµÇ°µå¤ò¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤ÇÎÏ¶¯¤¯°®¤Ã¤¿¡£¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë
¡¡¡þºå²¼¡¡Îú¡Ê¤µ¤«¤·¤¿¡¦¤ì¤ó¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®2¤«¤éÉÍÏÆ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¼ç¤ËÅê¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÊ¼¸ËÀ¾µÜ¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ë½êÂ°¡£ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·Æ±Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ1¡£3Ç¯½Õ²Æ¤È¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·º£²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ10¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ9¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢86¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£