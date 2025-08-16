¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¸©´ôÉì¾¦¡¦¼ÆÅÄ¡Öµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¡×¤Ç2ÀïÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¡¡¡Ö2Ç¯À¸Åê¼ê½éÀï¤«¤é¡×¤Ï¸©Àª50Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡¸©´ôÉì¾¦4-3Åì³¤Âç·§ËÜÀ±æÆ¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÄÌ»»4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÅÁÅý¹»¤ò¡¢2Ç¯À¸±¦ÏÓ¤¬¸÷¤é¤»¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤Î145¥¥í±¦ÏÓ¡¦¼ÆÅÄÁóÎ¼¤¬3¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤Ç4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿09Ç¯°ÊÍè¡¢16Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¡£´ôÉìÀª¤Î2Ç¯À¸Åê¼ê¤Ë¤è¤ë½éÀï¤«¤é¤Î2ÀïÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤Ï¡¢1975Ç¯Ãæµþ¾¦¤Îº£²¬¶Ñ¡Ê¸µÃæÆü¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ë°ÊÍè50Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö3Ç¯À¸¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Ï»×¤¤ÀÚ¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀèÇÚ¤È¤Î²Æ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²æËý¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£Èï°ÂÂÇ7¡¢Í¿»Íµå6¤Ç3¼ÔËÞÂà¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢5²ó°Ê¹ß¤ÏËè²ó°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤ËµÕÅ¾¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°Ê¹ß¤Ï¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢9²ó1»à°ìÎÝ¤âÃæÈô2¤Ä¤Ç1ÅÀº¹¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï2Ç¯À¸¤Ë¹¥Åê¼ê¤¬¤½¤í¤¦¡£º£½ÕÁªÈ´Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¤òÉ®Æ¬¤Ë²Æì¾°³Ø¤ÎËöµÈÎÉ¾ç¤ä»³Íü³Ø±¡¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¤é¤ÏÁá¤¯¤âÍè½©¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢16¶¯¤Ë¤â»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤Î2Ç¯À¸¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤â²Ã¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸å¤ËÂ³¤±¤¿¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤âµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ê¤éÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¸øÎ©Àª¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢¥Ù¥¹¥È16Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ÆÅÄ¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¶¯¹ë»äÎ©¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¸©´ôÉì¾¦¤Ê¤éÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¨¤ë¡×¤È¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤È¸øÎ©¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢ÌÀË¤È¤Î3²óÀï¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¡¡Ê²Ï¹ç¡¡ÍÎ²ð¡Ë