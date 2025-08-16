¡Ú¹Ã»Ò±à¡Ûº´²ìËÌ¡¦°ðÉÙ¡¡2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤â¼Â¤é¤º¡Ä¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè10ÆüÌÜ¡¦2²óÀï¡¡º´²ìËÌ1-6ÌÀË¡Ê2025Ç¯8·î15Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡º´²ìËÌ¤Ï¥¨¡¼¥¹°ðÉÙÍý¿Í¤¬2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤â¼Â¤é¤º¡È¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡É¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿07Ç¯°ÊÍè¡¢18Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à1¾¡¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦°ì²ó¡¢¹»²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ðÉÙ¤Ï4²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢5²ó¤Ë°ÅÅ¾¡£Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ìµó3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£5²ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¹ß±«¤Ë¤è¤ëÃæÃÇ¤ò1»þ´Ö¶´¤ó¤À¤¬¡¢Î®¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤º¡£9²ó145µå¤òÅê¤²È´¤6¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ5¡Ë¡£¡Ö¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï11°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢¤¢¤È°ìËÜ¤¬½Ð¤º¡£ËÜÂ¼¾Í¼¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¹¶·â¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁª¼ê¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£