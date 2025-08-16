Ž¢¸øÌ³°÷¤ÎÇ¯¼ýŽ£¤¬Äã¤¤¼«¼£ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP500
¡Ö¡Ø¸øÌ³°÷¤ÎÇ¯¼ý¡Ù¤¬¹â¤¤¼«¼£ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP500¡×¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¡Ø¸øÌ³°÷¤ÎÇ¯¼ý¡Ù¤¬Äã¤¤¼«¼£ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°TOP500¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖÃÏÊý¸øÌ³°÷µëÍ¿¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ô¼êÅö¤ò´Þ¤àÊ¿¶ÑµëÍ¿·î³Û¤Î12¥«·îÊ¬¤Ë¡¢´üËö¼êÅö¤È¶ÐÊÙ¼êÅö¡ÊÇ¯´Ö»Ùµë³Û¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡£Ä¾¶áÊ¬¤Ï2024Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¤´¨ÎäÃÏ¼êÅö¤Ï´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾å°Ì¤Ï¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¿ô
1°Ì¤Ï²Æì¸©¡¦ÅÏÌ¾´îÂ¼¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯¼ý433.2Ëü±ß¡£ÆáÇÆ»Ô¤ÎËÌÀ¾¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÎ¥Åç¤ÎÂ¼¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¶è°è¤ÏÍ¿Í¤ÎÅÏÌ¾´îÅç¤ÈÌµ¿Í¤ÎÆþº½Åç¤«¤éÀ®¤ë¡£Æþº½Åç¤ÏNHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
2°Ì¤Ï²Æì¸©¡¦Â¿ÎÉ´ÖÂ¼¤Î447.3Ëü±ß¡¢3°Ì¤Ï»³Íü¸©¡¦¾®¿ûÂ¼¤Î447.5Ëü±ß¤ÈÂ³¤¡¢Î¥Åç¤ä»³´ÖÉô¤Î¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¤È¤¯¤Ë¾®µ¬ÌÏ¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¿¦°÷¤Îµé¹½À®¡Ê¥Ù¥Æ¥é¥óÈæÎ¨¡Ë¤äºÎÍÑ¡¦Âà¿¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¿¶Ñ¤¬¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¼êÅö¤¬Äã¤¤¡Ê¤Þ¤¿¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ËÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¼êÅö¹þ¤ß¤Î·î³Û¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢´üËö¡¦¶ÐÊÙ¼êÅö¤Î»Ùµë³Û¤âÁêÂÐÅª¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý¿å½à¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤êÄã°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Íºà³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ÎµëÍ¿²þÄê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¼«¼£ÂÎ¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
