°æ¾å¾°Ìï¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥À¥àµé¤¬¸Â³¦¡©¡¡È¬½Å³ßÅì»á¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¸ì¤ëº¬µò
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦£³³¬µé²¦¼Ô¤ÇÂç¶¶¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ¬½Å³ßÅì»á¤¬¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÈ¬½Å³ßÅì¤Î¤ä¤¨¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î·èÀï¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡¢£¹·î£±£´Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¬½Å³ß»á¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥À¥àµé¤Ç¡Ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡Ë¥Õ¥ë¥È¥ó¤È¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¡¢°ìÈÖ¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤Î¥Õ¥ë¥È¥ó¤â¡Ê°æ¾å¤¬¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢½éÀï¤Ç¥¹¥³¥Ã¤È²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£º£²ó¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£³Ú´Ñ»ë¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¡Ê°æ¾å¡Ë¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ½ÎÏÈ¯´ø¤Î¹â¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÏËÜÅö¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¥ã¥ê¥¢¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÁê¼ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÙ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬È´¤½Ð¤ë¤«¡£º¹¤·¹ç¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾°Ìï¤ÏÆÀ°Õ¤ÊÉôÎà¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÎÎÉ¤µ¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¾°Ìï¤¬¹¶Î¬¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÈ¬½Å³ß»á¤Ï¡¢°æ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëà³¬µé¤ÎÊÉá¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¡¢¾°Ìï¤Î¸Â³¦¤Ï¤³¤³¤À¤è¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êËÍ¤Ï¡Ä¡£ÊÌ¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¡¢ÌÜÀè¤ÎÌÜÉ¸¤òÃå¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤¬Èà¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ®Ä¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤â¤¦¤Ò¤ÈÈé¡¢¤â¤¦¤Ò¤È²½¤±¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£³¬µé¥¢¥Ã¥×¤âÁ´¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£