¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤é¤òÍÊ¤¹¤ëÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤¬à²þ¿´á¤·¤¿¡Ö¹Ó¤¯¤ì¼Ô½¸ÃÄ¡×¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î£²°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤«¤éËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£¤ï¤º¤«£±¥²¡¼¥àº¹¤Ç³«Àï¤¹¤ë¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤¬Âç¹Ó¤ìÉ¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¡ÖÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¡×¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÏàÍðÆ®Éõ°õá¤òÀë¸À¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡Ä¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Ì´¤Îà³®Àû»î¹çá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£³Æü¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨£¹ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã·è¾¡°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂÐÀï¡££²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢£µ²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢µß±ç¿Ø¤¬µÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¡Ä¡£º£µ¨¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤¬£¶ÀïÁ´ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£´Ï¢ÇÔÃæ¤Ç¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½ý¿´¤ÎÂçÃ«¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤¬ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥ó¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»àµå¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Îà°ø±ïá¤Ïº¬¿¼¤¤¡£ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤âÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£¶·î¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ø¤Î»àµå¤ò·Àµ¡¤ËÍðÆ®ÁûÆ°¤¬ËÖÈ¯¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥·¥ë¥È´ÆÆÄ¤ÎÎ¾»Ø´ø´±¤¬Âà¾ì¤¹¤ë°Û¾ï»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¼é¸î¿À¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÂçÃ«¤Ø¤Î¡ÖÊóÉü»àµå¡×¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¤«¤é¤â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤¿Å¥»î¹ç°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡£¤À¤¬¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïà¥é¥Õ¥×¥ì¡¼á¤ÎÉõ°õ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ïº£·î£±£°Æü¡ÊÆ±£±£±Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç£±£´£·¥¥íÄ¾µå¤òº¸¹ø¤Ë¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÌÜ»¶¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¤Ï¹Ô¤«¤º¥°¥Ã¤È¤³¤é¤¨¤Æ°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤â¤·¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤ÀÅê¼ê¤ÈÏÃ¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È²æ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¼º¤¦¤â¤Î¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢Èà¤é¤Ë¾¡¤ÄÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ê¥¿¥Æ¥£¥¹¡Ë
¡¡ÍðÆ®Áû¤®¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢Âà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ì¤ÐºÇ°¤À¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¸«¤¨¤¿º£¡¢²¿¤è¤ê¤âºÇÍ¥Àè¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Î¾¡Íø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£¶·î¤Î£·ÅÙ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï£³ÅÙ¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ±Î½¤Î¥Þ¥Á¥ã¥É¤é¤ÏÅÜ¤ê¶¸¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¡ÖÌîµå¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÌîµå¤À¤±¤À¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¹¶·â¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£··îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂºÇ½ªÆü¤Ë¼ã¼êÍË¾³ô£±£¶Áª¼ê¤òÊü½Ð¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¼é¸î¿À¤Î¥á¡¼¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ÈÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î£Ê£Ð¡¦¥·¥¢¡¼¥ºÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤é£¶Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥×¥ì¥é¡¼ËÜÉôÄ¹¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¼åÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î³°Ìî¼ê¡¢¥·¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤·¤«¤âÁØ¤¬¸ü¤¤ÂÇÀþ¤òÁÈ¤á¤Ð¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¬¾¡¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹¤Ï¸½ºß¡¢Àä¹¥Ä´¡£Ä¾¶á£µÀï¤ÏÂÇÎ¨£´³ä£µÊ¬¡Ê£²£°ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¡Ë¤Ç£µÏ¢¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤âÄ¾¶á£±£·Àï¤Ç£±£´¾¡£³ÇÔ¤Ç¸åÈ¾Àï¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï£±£°Ç¯°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤À¡£º£µ¨¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ï£²¾¡£µÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÕÅ¾£Ö¤¬¸«¤¨¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë·ä¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«¼í¤ê¤Î½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿¡£