¡Úµð¿Í¡Ûº£¤Þ¤Ç¤Ïà»à¤ó¤À¤Õ¤êá¡©¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤âÉüµ¢¤ÎÂÇÀþ¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Ø¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤«
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤¬£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¶¡½£µ¤È¾¡Íø¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Îà£×ÂåÂÇÃÆá¤ÇÎôÀª¤òÊ¤¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¾¡¤Á±Û¤·µ¾Èô¤ò·è¤á¡¢¼ó°Ì¤Î¸×Âà¼£¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£´²ó£´¼ºÅÀ¤ÇÁá¡¹¤È¹ßÈÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢½øÈ×¤«¤éµð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤Ï°Å¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â£´ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ºäËÜ¤¬£³¹æ£³¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¶õµ¤´¶¤Ï°ìÊÑ¡£¤µ¤é¤Ë£³¡½£µ¤Î£·²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤â£³¹æÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ÇÂ³¤¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë£µ¡½£µ¤Î£¸²ó°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¾¡¤Á±Û¤·µ¾Èô¡£ºÇ¸å¤Ï£¹²ó¤Ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬ÂÇ¼Ô£³¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¡¢»Ë¾å£±£±¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¤ÎÂçÂæ¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤ÊÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤ò¤¿¤¿¤¨¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÍ¤¿¤Á¤Ï¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸×ÌÔÄÉ¤Ø³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í£¶»î¹ç¡£¥²¡¼¥àº¹¤Ï£±£±¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ö£²£¶¡×¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾£Ö¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤À¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·àÅª¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡ÖÃæ»³¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ó¤ÀºäËÜ¤«¤é°ìÈ¯¤¬½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â°ÂÂÇ¤¬½Ð¤¿¡£¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·Ù²üÅÙ¤ÎÄã¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤ÆÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶¼°Ò¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£¥¦¥Á¤ÎÂÇÀþÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤âº£¸å¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤â³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê£±£¶Æü¤«¤é¤Ï²¬ËÜ¡ÊÏÂ¿¿¡Ë¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¦¥Á¤ÎÂÇÀþ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î°õ¾Ý¤¬µÕ¤ËàÉÛÀÐá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÏÇ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö»à¤ó¤À¤Õ¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¥ß¥é¥¯¥ë£Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸½¼Â¤Î°è¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ºå¿À¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¤â¤¦£±¤Ä¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£