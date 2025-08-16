◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

この東京ドームでは何が起こるか分からない。現役の頃から感じていた。一発が出やすいから一気にビッグイニングもつくれる。７月２１日の同カードがいい例で、５回までの５点差を終盤だけでひっくり返した。この試合も似ていた。４回に４失点も６回の代打・坂本の３ランで試合が動いた。となれば、本拠地で主役が勢いづけたのだから、巨人に流れは傾いていく。

岡本が帰ってくるタイミングで、勇人にも当たりが戻った。６回の一撃は完璧。カウント１―３から低めカットボールを空振り。ここでしっかり振ったことで、力みや軌道を修正し、コンタクト率を上げることができたと思う。直後の同じ球種、コースを左中間席に放り込んだのは必然だった。同点の８回にも左前へ落としてチャンスを広げた。ボールへの入り方もいいし、最近の中では一番いい状態に見える。

いい勝ち方で４番を迎えられる。巨人のお家芸とも言える一発攻勢で劣勢をはね返し、さらに岡本復帰。今度こそ勢いに乗れるだろう。坂本を三塁で起用するなら、和真を一塁かレフトの手もある。さらに打線を強化できるはずだ。阪神にとってもショックの大きい逆転負け。まだゲーム差は離れているが、何が起こるか分からない。そんな気はした。（スポーツ報知評論家・高橋 由伸）