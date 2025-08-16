中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。

＊ ＊ ＊

唯一無二の選手だった。いかつい風ぼうと醸し出すオーラに最初は圧倒されたが、裏表のない人間味あふれる姿に接するにつれ、いつの間にか魅了されていた。調子の上がらない時に話を聞きにいくと「冷やかしか？」と言いながらも偽りない心境を明かしてくれたり、保有する国内ＦＡ権を巡って去就に注目が集まった１７年オフには、連日の取材も「記者も大変やな」と言いながら丁寧に対応してくれた姿が印象に残る。

そして、日本ハム担当時代、２２年の巨人担当時代も含め、取材中に聞いた言葉は群を抜いて面白かった。日本ハム時代に絶好調だった時に「レベチ（レベルが違う）」との名言を残していたことから、巨人でも同様の“パワーワード”を期待していると「自信しかない」と返ってきた。理由は「レベチで流行語を取れなかったからもう一生言わない」「ジャイアンツの選手っぽく、きれいな言葉にまとめてみた」とのことで、思わず笑ってしまった。豪快なアーチは言うまでもなく、その存在感で魅了する本物のスターだった。（１４〜１７、２１年日本ハム担当、２２年巨人担当・後藤 亮太）