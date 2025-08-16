◆イースタン・リーグ 巨人１―４西武（１５日・Ｇタウン）

左肘じん帯損傷で離脱していた巨人・岡本和真内野手（２９）が１６日の阪神戦（東京Ｄ）から１軍復帰することが１５日、決まった。阿部監督が阪神戦の試合後に「明日から１軍で出てもらいます」と明言した。同日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、全員が背番号「３」で臨む試合。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消となって以来、３か月ぶりに主砲が帰ってくる。

岡本は１５日、イースタン・西武戦に「４番・一塁」で出場。実戦復帰後８戦目で初めて一塁守備に就き、３打数２安打で実戦復帰後初のマルチ安打と状態の良さをアピールしていた。「初めの頃よりは試合勘も戻ってきましたし、試合で（打席に）立てて良かった」とコメントしていた。

この日の３打席で、１軍復帰の目安としていた２０打席を消化。桑田２軍監督は「しっかりボール球を選んだり、引っ張るのも右中間に打つのもできた。守備もやってみて、問題なかったんでね。一通りできることは全部できたんじゃないかな」と、順調な回復ぶりに太鼓判を押していた。

阿部監督は報道陣から、岡本が１６日の阪神戦で「４番・三塁」で出場予定かを聞かれると、「はい、それでいってもらいます」と示唆。２軍戦の映像を見た印象については「今日、なんか、左ピッチャーのスライダー空振りして足に当てていたので状態いいかなと思います」と話した。

シーズンは残り３７試合。走攻守で順調なステップを踏んできた背番号２５が、満を持して１軍に復帰する。

◆岡本の負傷とリハビリ経過

▽５月６日 阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で、それた送球を捕球した際に、打者走者の中野と交錯して左肘を負傷。その後「左肘じん帯損傷」と診断された。

▽同２２日 サポーターを着用して初練習。約３０メートルのスローイング。

▽６月１２日 キャッチボールを行い、ノックを再開。

▽７月１２日 ベースランニング再開。

▽同２５日 両手で本格的な打撃練習を再開。

▽同２６日 屋外フリー打撃再開。

▽８月２日 東京Ｄで１軍練習に参加し、サク越え１１本。

▽同３日 イースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）に「４番・ＤＨ」で８９日ぶりに実戦復帰。

▽同１１日 同・楽天戦（Ｇタウン）でフル出場。

▽同１２日 同・楽天戦（Ｇタウン）に「４番・三塁」で復帰後初の守備に就いた。