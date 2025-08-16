◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人６―５阪神（１５日・東京ドーム）

値千金の一撃を見舞った。打球が右翼席へ着弾すると、中山は右人さし指を立てて喜びを表現した。２点を追う７回無死一塁。代打で登場すると、カウント１―２から３番手・ハートウィグの内角低めスライダーを完璧に仕留めた。自身初の代打弾となる同点３号２ラン。お立ち台では「同点本塁打で僕が立っていいのかなって思いはあるんですけど、勝ててうれしい」と、はにかみながら言葉を紡いだ。

１イニング前の６回には、坂本が代打３ランで反撃ののろしを上げていた。「ああいう１打席で結果を残すのは本当にさすがだなと思って見てました。やっぱり勇人さんが打つとすごく盛り上がりますし、いい流れをつくってくださったので感謝しています」。自身は２球で追い込まれる形になったが、「何とか食らいつこうと、いい形で次につなぎたい」という一心で先輩と同じくＧ党を大きく沸かせる結果を手繰り寄せた。

阿部監督は「最高の結果。それで勝ったようなものなので。素晴らしいホームランでした」と賛辞の言葉を贈り、「２軍の頃から見ているけど、練習量は誰にも負けないくらいしていると思う。それがああいう結果になっているんじゃないですかね」と目尻を下げた。最大４点差をひっくり返すこの日の逆転勝ちを語るには不可欠な、若武者のアーチだった。（田中 哲）