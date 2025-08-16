¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬Ë¬Æü¤Ø¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤ÈËüÇî¤Ë»²²Ã
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Ï15Æü¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬20¡Á22Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£22Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñÏ¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¡¼¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¥¥¸¥ã¥ê¥¯»öÌ³ÁíÄ¹ÊóÆ»´±¤Ï15Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢Å·Á³»ñ¸»¤âËÉÙ¤Ç¡¢¾ÍèÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡ÖTICAD¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î³«È¯»Ù±ç¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï20Æü¤ÎTICAD¤Î³«²ñ¼°¤Ç±éÀâ¤¹¤ë¡£