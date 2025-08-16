2025世界ロボット大会の売上高は40億円超に―中国

北京市経済技術開発区（亦荘）で8日から5日間にわたり開催されていた2025世界ロボット大会が12日に閉幕した。大会組織委員会によると、今回の大会は、ロボット産業の発展促進、応用・普及といった面で大きな役割を果たし、ロボット及び関連商品の販売台数は1万9000台、売上高は2億元（約41億円）以上に達した。

業界で応用するための的確なエンパワーメント、生活シーンへのスマートな組み込み、人型ロボットのなめらかな動き、エンボディドAIの革新的ブレークスルーなど、「ロボットやエンボディドAIをよりスマートに」をテーマとした今回のグローバルイベントでは、ハイレベルのフォーラム・シンポジウム、最先端の展示物、エキサイティングな戦いが繰り広げられた競技イベント、豊富な関連イベントを通して、世界のロボットの分野の最新の技術的ブレイクスルー、革新的な応用シーン、今後の発展の動向などが全方位的に紹介された。

中国電子学会の徐暁蘭（シュー・シャオラン）理事長によると、今回の大会には国内外のロボットメーカー220社が集まり、うち中核部品メーカーが60社で、製品1569点が展示され、融資額は14億8100万元に達し、産業の発展が促進された。また、新製品123点が初公開され、ロボットの分野の最新のブレークスルーが紹介された。（提供/人民網日本語版・編集/KN）