¤¤¤Ó¤Ä¤ÊË¤«¤µ¤ËËþ¤Á¤¿Ëþ½£¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ë±åº¨¤ÎÌÜ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âºî²È¡¦Æ£¸¶¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ïµß¤ï¤ì¤¿
²ÈÂ²¤Îµ²±¡ã£µ¡äºî²È¤ÎÆ£¸¶¤Æ¤¤¡¦¿·ÅÄ¼¡ÏºÉ×ºÊ¤È¼¡ÃË¤ÎÆ£¸¶ÀµÉ§¤µ¤ó¡¦Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¡Ê²¼¡Ë
¡¡Äë¹ñÆüËÜ¤ÏÆüÀ¶¡¦ÆüÏªÀïÁè¤òµ¡¤Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÈËþ½£¤Ë¿¢Ì±ÃÏ¤ÈÐúÑ´¡Ê¤«¤¤¤é¤¤¡Ë¹ñ¤òÃÛ¤¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤ÎÈ¿´¶¤Ï·³¤ÎÎÏ¤ÇÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥½Ï¢·³¿¯¹¶¤Ç¤½¤ÎÎÏ¤¬¾Ã¼º¤·¡¢Å¨°Õ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ò¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤ÆÄÌ¤êÈ´¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ã¤É¤ó¤Ê´ã¤Ë¹ç¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¡ä¡Ê¡ØÎ®¤ì¤ëÀ±¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ë¤È¶²¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡¦±äµÈ¤ËÍÞÎ±Ãæ¤Î´²¿Í¤µ¤ó¡Ê¿·ÅÄ¼¡Ïº¡Ë¤â¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡ãÁþ¤·¤ß¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¡ä¡Ê¡ØË¾¶¿¡Ù¡Ë¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥½Ï¢¿¯¹¶Á°¤ÎËþ½£¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¸½ÃÏ½»Ì±¤È¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Æ£¸¶¤Æ¤¤¤µ¤ó¤È´²¿Í¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¼¡ÃË¡¦ÀµÉ§¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊª¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢Æù¤Ç¤â¥«¥Ë¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Æ¤¤¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤È¤Î¸òÎ®¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÎ®¤ì¤ëÀ±¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ëþ½£¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤Ä¹ÌîÂç¶µ¼ø¤ÎÄÍÀ¥¿Ê¤µ¤ó¡Ê£¶£²¡Ë¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡ÖËþ½£¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì²óÁÛÏ¿¤Ê¤É¤ò»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¿´¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢¥½Ï¢·³¿¯¹¶¤Î¾×·â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤¬²õ¤ì¤¿¸å¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î²óÁÛÏ¿¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²õ¤ì¤ëÁ°¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×
¡¡Ëþ½£¹ñ¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡££±£¹£³£±Ç¯¤ÎËþ½£»öÊÑ¤òµ¡¤Ë¡¢·³»öÎÏ¤Ë¤â¤Î¤ò¸À¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤¿¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢¼þÊÕÌ±Â²¤È¤Î¸ÞÂ²¶¨ÏÂ¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÈÌ·½â¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸¾ÏÉ½¸½¤ÏÊäÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢À¸³è¤ä¸½ÃÏ½»Ì±¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿ä»¡¤¹¤ëÊä½õÀþ¤Ï¤¢¤ë¡£Ëþ½£¹ñ·ú¹ñ¤Ê¤ÉÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Î»ñÎÁ¤Ê¤é¡¢¤æ¤¬¤ß¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢Èæ³ÓÅªËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤Î»þ´ü¤Î»ñÎÁ¤ò¾ÄÎÄ¤·¤¿ÄÍÀ¥¤µ¤ó¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÀÅö»þ¤ÎÆüËÜ¿Í¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£
¡¡¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏËþÅ´¡ÊÆîËþ½§Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤¬´ÉÍý¤¹¤ë±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤Î¶¹¤¤ÉÕÂ°ÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡£¾¦Çä¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¤½¤³¤ÇÍÑ¤¬Â¤ê¤ë¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¸À¸ì¤ò³Ð¤¨¡¢°ã¤¦ÄÌ²ß¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¿ôÇ¯¤¹¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤¬ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¡£¿©ÎÈÀ¸»º¤Ê¤É¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ëþ½£¤Î¸¢±×¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãæ¤Ç¤âÄÍÀ¥¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢£²£°Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿Ëþ½£½Ð¿È¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬½ñ¤¤¤¿´¶ÁÛÊ¸¤À¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¿ÆÀÚ¤ÊÆüËÜ¿Í¤Ë´¶·ã¤·¡¢¤è¤¯Æ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤Ë¶ÃÃ²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ÎÊäÀµ¤â¤Ê¤¯¡¢Ëþ½£¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¡ÖÂÖÅÙ¡×¤¬Î¢ÊÖ¤·¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ËÎä¤¿¤¤ÆüËÜ¿Í¡¢»Å»ö¤â¤»¤º¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤ËÊë¤é¤¹ÆüËÜ¿Í½÷À¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¿Í¤Î¼Ò²ñ¤¬¡¢Ëþ½£¹ñ·ú¹ñ¤Ç³èÆ°²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÊÄÍÀ¥¤µ¤ó¡Ë
¡¡¿¢Ì±ÃÏ¤äÐúÑ´¹ñ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¹ñ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦ÆüËÜ¿Í¤Ë¡¢¸½ÃÏ½»Ì±¤¬¹¥´¶¤ò»ý¤Ä¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£Å¨»ë¤äÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤·¤«¤·¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÎ®¤ì¤ëÀ±¡×¤ò°ú¤¯¡£
¡¡¤ä¤»ºÙ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤ÖÀî¤òÅÏ¤Ã¤¿Ì±²È¤ÇÊª¸ð¤¤¤ò¤·¤¿¡£½Ð¤Æ¤¤¿½÷À¤ÏÂ¼È¬Ê¬¤ò¶²¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¡ãÆüËÜ¿Í¤ò¤ß¤ó¤Êº¨¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Îºá¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢»ä¤¬¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ì¤òµÞ¤¤¤Ç¤ª½¦¤¤¤Ê¤µ¤¤¡ä¡£¤ä¤Ö¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿´ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´ÈÓ¤È¡¢ÄÒÊª¤ÈÌ£Á¹¡Ê¤ß¤½¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÉ§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÉÏË³¤Ê¤ªÉ´À«¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×