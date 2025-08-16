第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、花巻東（岩手）は２回戦で東洋大姫路（兵庫）と対戦し、４―８で敗れた。

大量リードを許す苦しい展開となったが、七回に１点、八回には赤間史弥選手の三塁打などで３点を返し、粘り強く追い上げた。最後まで諦めない選手たちにスタンドから惜しみない拍手が送られた。

東洋大姫路８−４花巻東

負けん気と正確性

７点を追う七回二死二塁。９番・山崎力選手は「ここで打つのが自分の使命だ」と腹を決めた。初球、低めに入った直球を快音とともに左翼方向へ運んだ。貴重な１点が返ると、終盤の味方の反撃に火がついた。

この日２点を追う五回、二死二、三塁の好機で三振に倒れた。それから失点が続き、「もう好機は逃がさない」と自分に誓った。

持ち味は負けん気と打撃の正確性だ。今春の選抜甲子園では３安打３打点を挙げて打線を牽引（けんいん）。佐々木洋監督も「気の強い山崎なら逆境で流れを変えられる」と評価する。

速球派のエースを擁する東洋大姫路との対戦に備えてきた。打撃練習ではいつもより約３メートル近い距離から球を投げてもらい、バットを振るタイミングを合わせた。

七回の一打で味方打線が勢いづくと、八回には赤間史弥選手の三塁打などで３点を挙げ、意地を見せた。

試合には負けたが、「苦しかったが、最後に力を出し切った。頑張り抜いた３年間は一生の財産だ」と振り返る。汗がつたう顔には達成感がにじんでいた。（押尾郁弥）

中村耕太朗主将「日本一を目指していたのでここで負けてしまったのは悔しい。春の（選抜大会の）健大高崎戦では同じような展開で何もできずに終わってしまったが、粘れたのは自分たちが頑張ってきた証明になると思う」

「かっこよかった」女子野球部員らＰＶ

花巻市の「なはんプラザ」ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、花巻東の女子硬式野球部員や市民ら約９０人が応援した。

序盤からリードを許す展開だったが、八回に３点を奪うと、会場にはスティックバルーンを打ち鳴らす音が響いた。

同部は７月に全国高校女子硬式野球選手権大会の準々決勝で敗退。この日は全国制覇の夢を託してエールを送った。２年の川村穂花さん（１６）は「一つひとつのプレーが全力でかっこよかった。来年の夏こそは男女ともに日本一を目指したい」と誓った。