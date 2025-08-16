トランプ米政権による高関税政策の影響が限定的だったとはいえ、物価高で個人消費が冴（さ）えないのが、気がかりだ。

企業が積極的な投資戦略を練るとともに、高い賃上げを続けていくことが重要になる。

２０２５年４〜６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比の年率換算で１・０％増だった。１〜３月期がマイナスからプラスへと改定され、プラス成長は５四半期連続となった。

米政府は、４月に１０％の相互関税、自動車へは２５％の追加関税を発動し、悪影響が懸念された。しかし、自動車メーカーは輸出価格を下げ、収益確保よりも輸出台数の維持に努めた。このため、輸出全体も２・０％増となった。

設備投資は、デジタル化を進めるためのソフトウェアの投資が堅調で１・３％増だった。

企業の経営努力でトランプ関税の打撃を抑えたことにより、日本経済の緩やかな回復基調を確認できる内容になったと言えよう。

日米の関税交渉が７月下旬に妥結し、先行きの不透明感が一定程度払（ふっ）拭（しょく）された。これを好感して日経平均株価は史上最高値を更新し、４万３０００円台にある。

賃金と投資がともに増える成長型経済に向け、株高は追い風だ。企業には、国内投資や賃上げを進めていくことが求められる。政府は早期に自動車関税の引き下げ時期などを確定させるよう、米政府に強く働きかけてもらいたい。

だが、警戒すべき点は少なくない。ＧＤＰの過半を占める個人消費は飲料品などが低調で、前期比０・２％増にとどまった。家計の節約志向は依然として根強い。

米国の高関税政策の打撃をひとまず抑えたとはいえ、長期化に伴い企業の負担は重くなる。

自動車メーカーなどが関税コストの吸収を続ければ、収益が圧迫される。いずれは、関税分の値上げに踏み切らざるを得まい。その場合、米国での価格競争力が低下するほか、値上げで買い控えが起きる可能性がある。

トランプ大統領の関税政策は予測が難しい。世界経済の成長鈍化に対する注意も必要だ。

外需に左右されない強い日本経済を実現していくには、内需主導の安定した成長に力を注ぐべきである。長引く物価高を克服して消費を活性化するには、企業が高い賃上げを続けることが必須だ。

政府は賃上げ環境の整備に向け、人手不足を和らげる省力化やデジタル化など、収益力を高める投資を後押ししてほしい。